SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Javor u završnici pobedili Radnički iz Niša

27. 09. 2025. u 19:35

Fudbaleri Javora pobedili su kao domaćini niški Radnički rezultatom 2:1 u meču 10. kola Superlige.

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ У ФУДБАЛУ: Јавор у завршници победили Раднички из Ниша

FOTO: A. Ilić

Javor je sad deseti sa 10 bodova, a Radnički ima osam bodova i nalazi se na 14. poziciji.

Lu Bajere Žunior je doveo domaće u vođstvo u 28. minutu, a izjednačio je Radomir Milosavljević u 67. minutu.

Pobedu Ivanjičanima doneo je rezervista Aleksa Milosavljević golom u 86. minutu. 

U narednom kolu Javor gostuje Čukaričkom, dok će Radnički ugostiti Radnik.

