SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Javor u završnici pobedili Radnički iz Niša
Fudbaleri Javora pobedili su kao domaćini niški Radnički rezultatom 2:1 u meču 10. kola Superlige.
Javor je sad deseti sa 10 bodova, a Radnički ima osam bodova i nalazi se na 14. poziciji.
Lu Bajere Žunior je doveo domaće u vođstvo u 28. minutu, a izjednačio je Radomir Milosavljević u 67. minutu.
Pobedu Ivanjičanima doneo je rezervista Aleksa Milosavljević golom u 86. minutu.
U narednom kolu Javor gostuje Čukaričkom, dok će Radnički ugostiti Radnik.
