MUKE ZA ČELSI! Povredio se Kol Palmer

Fudbaler Čelsija, Kol Palmer, zbog povrede neće biti u timu Čelsija sve do reprezentativne pauze, odnosno oko tri nedelje.

FOTO: EPA

- Odlučili smo da zaštitimo Kola kako se povreda ne bi pogoršala. Biće van terena dve do tri nedelje, verovatno do pauze za reprezentacije - rekao je Mareska.

Italijanski trener je naglasio da se ne razmišlja o operaciji, već o pažljivom tretmanu.

- Radi se samo o upravljanju bolom u preponama. Sa brojem odigranih utakmica, ovo je očekivano. Nadamo se da će biti 100 odsto spreman nakon reprezentativne pauze - rekao je Mareska.

