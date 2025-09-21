SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Goleada na Čukarički - TSC, Mladost nadigrala Javor, a Nišlije pale protiv IMT-a (VIDEO)
Fudbaleri Čukaričkog savladali su TSC rezultatom 4:2, dok je Mladost u Lučanima nadigrala Javor 2:1 u utakmicama devetog kola Superlige Srbije.
Rezultati i strelci:
Čukarički - TSC 4:2
(Sisoko 23, Tedić 29. penal, 90+3 Miladinović 55 – Saša Jovanović 14, Mezei 77)Mladost - Javor 2:1
(Ljubomirac 31, 80 - Bajere 10)
IMT - Radnički Niš 1:0
(Karamoko 57)
