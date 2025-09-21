Fudbal

SUPERLIGA SRBIJE U FUDBALU: Goleada na Čukarički - TSC, Mladost nadigrala Javor, a Nišlije pale protiv IMT-a (VIDEO)

Новости онлине

21. 09. 2025. u 22:16

Fudbaleri Čukaričkog savladali su TSC rezultatom 4:2, dok je Mladost u Lučanima nadigrala Javor 2:1 u utakmicama devetog kola Superlige Srbije.

FOTO: A. Ilić

Rezultati i strelci:

Čukarički - TSC 4:2

(Sisoko 23, Tedić 29. penal, 90+3 Miladinović 55 – Saša Jovanović 14, Mezei 77)

Mladost - Javor 2:1

(Ljubomirac 31, 80 - Bajere 10)

IMT - Radnički Niš 1:0

(Karamoko 57)


