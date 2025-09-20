SPEKTAKL U HUMSKOJ: Evo gde možete utakmicu Partizan - Crvena zvezda
VREME je za prvi ovosezonski večiti derbi. Partizan i Crvena zvezda igraju u 9. kolu Superlige Srbije, a evo gde možete gledati utakmicu.
Najveća utakmica srpskog fudbala biće prenošena na "TV Arena premium 1" od 19 časova i igra se u Humskoj.
Takođe, utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".
Crno-beli u ovaj duel ulaze kao lideri na tabeli sa 19 bodova, imaju jedan više od crveno-belih, ali i utakmicu više.
