SPEKTAKL U HUMSKOJ: Evo gde možete utakmicu Partizan - Crvena zvezda

Časlav Vuković

20. 09. 2025. u 09:07

VREME je za prvi ovosezonski večiti derbi. Partizan i Crvena zvezda igraju u 9. kolu Superlige Srbije, a evo gde možete gledati utakmicu.

СПЕКТАКЛ У ХУМСКОЈ: Ево где можете утакмицу Партизан - Црвена звезда

FOTO: M. Vukadinović

Najveća utakmica srpskog fudbala biće prenošena na "TV Arena premium 1" od 19 časova i igra se u Humskoj.

Takođe, utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

Crno-beli u ovaj duel ulaze kao lideri na tabeli sa 19 bodova, imaju jedan više od crveno-belih, ali i utakmicu više.

