Fudbal

POČINJE LIGA ŠAMPIONA: Srbiju predstavlja šest fudbalera u najelitnijem takmičenju!

Časlav Vuković

16. 09. 2025. u 17:51

VREME je za početak nove sezone u Ligi šampiona. Srbija neće imati klub u najletnijem evropskom takmičenju, ali će je predstavljati šest naših fudbalera.

ПОЧИЊЕ ЛИГА ШАМПИОНА: Србију представља шест фудбалера у најелитнијем такмичењу!

Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Četiri od te šestorice igraju u Italiji, a to su: Dušan Vlahović i Filip Kostić (Juventus), Lazar Samardžić (Atalanta) i Vanja Milinković Savić (Napoli), pored ljih u eliti će igrati i Jug Stanojev (Kairat) i Aleksandar Stanković (Klub Briž).

Vredi pomenuti i Ognjena Mimovića koji je stigao na pozajmicu u Pafos, ali on sa kiparskim šampionom neće nastupiti u Ligi šampiona, pošto je u klub stigao prekasno, kada je prozor za registrovanje igrača već zatvoren.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, kao i prošle i ove sezone će u elitnom nadmetanju učestvovati 36 klubova, a trofej brani Pari Sen Žermen.

Liga šampiona, 1 kolo:

Utorak

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Atletik Bilbao - Arsenal 18.45

PSV - Sent Žil 18.45
Benfika - Karabag 21
Juventus - Borusija Dortmund 21
Real Madrid - Marselj 21
Totenhem - Viljareal 21

Sreda

Olimpijakos - Pafos 18.45
Slavija Prag - Bode Glimt 18.45
Ajaks - Inter 21
Bajern - Čelsi 21
Liverpul - Atletiko Madrid 21
PSŽ - Atalanta 21

Četvrtak

Klub Briž - Monako 18.45
Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45
Ajntraht - Galatasaraj 21
Mančester siti - Napoli 21
Njukasl - Barselona 21
Sporting - Kairat 21

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U 25 TAČAKA: Uputstvo tibetanskih mudraca za SREĆAN ŽIVOT

U 25 TAČAKA: Uputstvo tibetanskih mudraca za SREĆAN ŽIVOT