POČINJE LIGA ŠAMPIONA: Srbiju predstavlja šest fudbalera u najelitnijem takmičenju!

VREME je za početak nove sezone u Ligi šampiona. Srbija neće imati klub u najletnijem evropskom takmičenju, ali će je predstavljati šest naših fudbalera.

Foto: EPA-EFE/MATTEO BAZZI

Četiri od te šestorice igraju u Italiji, a to su: Dušan Vlahović i Filip Kostić (Juventus), Lazar Samardžić (Atalanta) i Vanja Milinković Savić (Napoli), pored ljih u eliti će igrati i Jug Stanojev (Kairat) i Aleksandar Stanković (Klub Briž).

Vredi pomenuti i Ognjena Mimovića koji je stigao na pozajmicu u Pafos, ali on sa kiparskim šampionom neće nastupiti u Ligi šampiona, pošto je u klub stigao prekasno, kada je prozor za registrovanje igrača već zatvoren.

Podsetimo, kao i prošle i ove sezone će u elitnom nadmetanju učestvovati 36 klubova, a trofej brani Pari Sen Žermen.

Liga šampiona, 1 kolo:

Utorak

Atletik Bilbao - Arsenal 18.45



Benfika - Karabag 21Juventus - Borusija Dortmund 21Real Madrid - Marselj 21Totenhem - Viljareal 21

Sreda

Olimpijakos - Pafos 18.45

Slavija Prag - Bode Glimt 18.45

Ajaks - Inter 21

Bajern - Čelsi 21

Liverpul - Atletiko Madrid 21

PSŽ - Atalanta 21

Četvrtak

Klub Briž - Monako 18.45

Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45

Ajntraht - Galatasaraj 21

Mančester siti - Napoli 21

Njukasl - Barselona 21

Sporting - Kairat 21

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“