POČINJE LIGA ŠAMPIONA: Srbiju predstavlja šest fudbalera u najelitnijem takmičenju!
VREME je za početak nove sezone u Ligi šampiona. Srbija neće imati klub u najletnijem evropskom takmičenju, ali će je predstavljati šest naših fudbalera.
Četiri od te šestorice igraju u Italiji, a to su: Dušan Vlahović i Filip Kostić (Juventus), Lazar Samardžić (Atalanta) i Vanja Milinković Savić (Napoli), pored ljih u eliti će igrati i Jug Stanojev (Kairat) i Aleksandar Stanković (Klub Briž).
Vredi pomenuti i Ognjena Mimovića koji je stigao na pozajmicu u Pafos, ali on sa kiparskim šampionom neće nastupiti u Ligi šampiona, pošto je u klub stigao prekasno, kada je prozor za registrovanje igrača već zatvoren.
Podsetimo, kao i prošle i ove sezone će u elitnom nadmetanju učestvovati 36 klubova, a trofej brani Pari Sen Žermen.
Liga šampiona, 1 kolo:
Utorak
Atletik Bilbao - Arsenal 18.45
Benfika - Karabag 21
Juventus - Borusija Dortmund 21
Real Madrid - Marselj 21
Totenhem - Viljareal 21
Sreda
Olimpijakos - Pafos 18.45
Slavija Prag - Bode Glimt 18.45
Ajaks - Inter 21
Bajern - Čelsi 21
Liverpul - Atletiko Madrid 21
PSŽ - Atalanta 21
Četvrtak
Klub Briž - Monako 18.45
Kopenhagen - Bajer Leverkuzen 18.45
Ajntraht - Galatasaraj 21
Mančester siti - Napoli 21
Njukasl - Barselona 21
Sporting - Kairat 21
