MORBIDNO! Optužili ga da se zabavlja sa Žotinom udovicom: Portugalac se hitno oglasio (FOTO)

Svet se još ne miri sa smrću Dijoga Žote, a portugalski tabloid "TV Guia" objavio je fotografiju koja je zgrozila planetu.

Podsetimo, fudbalski svet zavijen je u crno kada su početkom jula Žota (28) i njegov brat Andre izgubili život u saobraćajnoj nesreći.

Ruben Neveš, koji je bio posebno pogođen Žotinim preranim odlaskom, pojavio se na sahrani, a nedavno je uradio i tetovažu kojom je ovekovečio uspomenu na večnog prijatelja.

Tokom čitavog perioda pružao je veliku podršku Rute i porodici preminulog fudbalera, ali ga je naslovna strana portugalskog tabloida duboko pogodila.

- Osoba koja je izabrala ovu fotografiju za naslovnu stranu ne zaslužuje da bude srećna. Moja supruga i ja smo zajedno više od 11 godina, imamo porodicu na koju sam ponosan i nikada nismo bili deo bilo kakvog skandala. Pomagali smo Rute i njenoj porodici koliko god možemo i to ćemo nastaviti da radimo. Ponosan sam na svoju ženu i porodicu, a ponosan sam i na snagu koju pokazuje Rute. Uvek ćemo biti tu za nju - napisao je Neveš na društvenim mrežama.

Sam tekst u magazinu bavio se prijateljstvom Neveša i Žote, ali fotografija je izazvala bes fudbalera koji sada nastupa za Al Hilal.

Neveš i Žota zajedno su igrali za Porto, Vulvse i reprezentaciju Portugala, ukupno 164 utakmica, a portugalski selektor Roberto Martinez nedavno je potvrdio da će Neves ubuduće nositi dres sa brojem 21 – u čast pokojnog prijatelja.

Žota je nekoliko dana pre tragične nesreće oženio Rute, sa kojom ima troje dece.

