MORBIDNO! Optužili ga da se zabavlja sa Žotinom udovicom: Portugalac se hitno oglasio (FOTO)
Svet se još ne miri sa smrću Dijoga Žote, a portugalski tabloid "TV Guia" objavio je fotografiju koja je zgrozila planetu.
Podsetimo, fudbalski svet zavijen je u crno kada su početkom jula Žota (28) i njegov brat Andre izgubili život u saobraćajnoj nesreći.
Ruben Neveš, koji je bio posebno pogođen Žotinim preranim odlaskom, pojavio se na sahrani, a nedavno je uradio i tetovažu kojom je ovekovečio uspomenu na večnog prijatelja.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Tokom čitavog perioda pružao je veliku podršku Rute i porodici preminulog fudbalera, ali ga je naslovna strana portugalskog tabloida duboko pogodila.
- Osoba koja je izabrala ovu fotografiju za naslovnu stranu ne zaslužuje da bude srećna. Moja supruga i ja smo zajedno više od 11 godina, imamo porodicu na koju sam ponosan i nikada nismo bili deo bilo kakvog skandala. Pomagali smo Rute i njenoj porodici koliko god možemo i to ćemo nastaviti da radimo. Ponosan sam na svoju ženu i porodicu, a ponosan sam i na snagu koju pokazuje Rute. Uvek ćemo biti tu za nju - napisao je Neveš na društvenim mrežama.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Sam tekst u magazinu bavio se prijateljstvom Neveša i Žote, ali fotografija je izazvala bes fudbalera koji sada nastupa za Al Hilal.
Neveš i Žota zajedno su igrali za Porto, Vulvse i reprezentaciju Portugala, ukupno 164 utakmica, a portugalski selektor Roberto Martinez nedavno je potvrdio da će Neves ubuduće nositi dres sa brojem 21 – u čast pokojnog prijatelja.
Žota je nekoliko dana pre tragične nesreće oženio Rute, sa kojom ima troje dece.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Mladen Krstajić ponovo selektor
11. 09. 2025. u 17:13
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za četvrtak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
11. 09. 2025. u 08:19
RUSIJA ZGROŽENA HRVATSKOM! Rusi ne mogu da dođu sebi od onog što su Hrvati upravo uradili!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, doživela mnoge "niske udarce", ali onaj koji joj je Hrvatska upravo nanela - niko u Ruskoj Federaciji nije očekivao.
11. 09. 2025. u 20:00
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)