Fudbal

NEVEROVATNO! Barselona veliki derbi igra pred 6.000 ljudi

Časlav Vuković

09. 09. 2025. u 19:59

NADALI su se fudbaleri Barselone da će prvu utakmicu kao domaćini ove sezone odigrati pred punim tribinama "Kamp Noua", ali to se neće dogoditi.

НЕВЕРОВАТНО! Барселона велики дерби игра пред 6.000 људи

FOTO: Profimedia

Razlog nije nikakva kazna za publiku, već to što stadion na kome igraju Katalonci još uvek nije završen.

Zbog toga će Barselona derbi protiv Valensije odigrati na stadionu "Johan Krojf" čiji kapacitet je samo 6.000 mesta.

Izabranici Hansija Flika su u prva tri kola La Lige bili gosti i verovali su da će za to vreme biti gotovi radovi na "Kamp Nou", no to nije slučaj.

Podsetimo, prvobitno je bilo planirano da se povratak na stadion dogodi još u novembru prošle godine, potom se pominjalo proleće 2025. kako bi se ugostio Real Madrid u "El Klasiku". Ipak, svaki od tih rokova nije ispoštovan, pa Barselona i dalje čeka povratak kući.

Podsetimo, utakmica Barselona - Valensija na programu je u nedelju od 21 čas.

