PUČE BOMBA! Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal
Slobodan Urošević, nekadašnji kapiten Partizana, nalazi se pred novim izazovom u karijeri – iskusni levi bek dogovorio je prelazak u TSC.
Nakon epizode na Kipru, gde je nastupao za Aris, odlučio je da potraži novu sredinu i prihvati ponudu kluba koji ima ambicije da se vrati u sam vrh domaćeg šampionata.
U Partizanu je proveo više od pet sezona, odigrao preko 200 utakmica i stekao status borbenog defanzivca koji uživa veliko poverenje navijača. Upravo ta reputacija i iskustvo predstavljaju glavne razloge zbog kojih ga je TSC angažovao.
Iako se prošlog leta odlučio za Kipar, saradnja sa Arisom nije ispunila očekivanja i završena je pre isteka ugovora.
