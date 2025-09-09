PUČE BOMBA! Slobodan Urošević se vratio u srpski fudbal

Slobodan Urošević, nekadašnji kapiten Partizana, nalazi se pred novim izazovom u karijeri – iskusni levi bek dogovorio je prelazak u TSC.

FOTO: M. Vukadinović

Nakon epizode na Kipru, gde je nastupao za Aris, odlučio je da potraži novu sredinu i prihvati ponudu kluba koji ima ambicije da se vrati u sam vrh domaćeg šampionata.

U Partizanu je proveo više od pet sezona, odigrao preko 200 utakmica i stekao status borbenog defanzivca koji uživa veliko poverenje navijača. Upravo ta reputacija i iskustvo predstavljaju glavne razloge zbog kojih ga je TSC angažovao.

Iako se prošlog leta odlučio za Kipar, saradnja sa Arisom nije ispunila očekivanja i završena je pre isteka ugovora.