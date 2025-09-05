ČUDO NEVIĐENO! Nejmar dobio milijardu dolara u nasledstvo od čoveka kog nije ni poznavao!

Najnovije vesti iz fudbala su prosto neverovatne.

FOTO: Tanjug/AP

Brazilski fudbaler Nejmar da Silva Santos Junior je jedini naslednik ogromnog bogatstva sunarodnika Valdemara Piresa de Lime, bogataša koji je preminuo u 31. godini.

Biznismen je bio iz Porto Alegrea, bez dece ili bliske porodice, i nije bio preterano poznata ličnost pre ovog događaja, iako je stekao ogromno bogatstvo.

Testament je, kako javljaju lokalni mediji, zvanično sastavljen 12. juna 2025. godine u notarskoj kancelariji, u prisustvu dva svedoka i zamenika notara.

Biznismen je u testamentu naveo da se "identifikuje sa Nejmarom" kao sa nekim ko predstavlja uspeh, harizmu i brazilski duh, i da je odlučio da mu ostavi celo bogatstvo jer nema direktne naslednike.

Ono što je posebno interesantno: Nejmar i biznismen se nikada nisu upoznali lično.

Vrednost nasleđa se u izveštajima brazulskih medija razlikuje, ali se uglavnom kreće oko jedne milijarde dolara (ili ekvivalenta u drugim valutama, pa se tako spominje i 726 miliona evra ili 6,1 milijardi brazilskih reala). Neki izvori navode da je tačna vrednost bliža sumi od 200 miliona dolara, ali većina medija u Brazilu se drži toga da se radi o jednoj milijardi američkih dolara.

Nasleđe uključuje ne samo novac, već nekretnine, investicije, akcije u velikim kompanijama i drugo.

Ovakav dobitak bi više nego udvostručio Nejmarovo trenutno bogatstvo, koje se procenjuje na oko 200-250 miliona dolara (iz ugovora sa Santosom, prethodnim klubovima poput PSŽ-a i sponzorstava).



Da li je ovo stvarno ili lažna vest?

Izgleda da je vest autentična, jer je potvrđena od strane brazilskih medija poput F5, Metrópoles i RMC Sport, koji su pritom prikazali i dokumenta iz testamenta.

💰🇧🇷 A businessman has decided to leave $1 BILLION to Neymar in his will.



The administrator explained he “identifies with the athlete” and chose to give his entire inheritance to the Brazilian star. 🤑⚽️#Neymar #Football pic.twitter.com/enrE6cxYeC — Global Game Reports (@gg_reportss) September 4, 2025

Međutim, postoje sumnje na društvenim mrežama da bi brazilski zakoni o nasleđu (koji zahtevaju da bar 50% ide zakonskim naslednicima, ako ih ima) mogli da ospore ovakav transfer bogataševog nasleđa, posebno ako se pojave dalji rođaci.



Nejmar još nije javno komentarisao ovu vest.

Ako vas fudbal zanima, pratite sve najvažnije ali i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“