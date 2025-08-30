"A SAD, JEDNA OD NAJEŽIH STVARI..." Trener Zvezde Vladan Milojević dibidus iskren posle ostanka bez Lige šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde će u nedelju 31. avgusta od 19 časova i 30 minuta gostovati ekipi Novog Pazara u sedmom kolu Superlige Srbije. Pre utakmice je na pitanja predstavnika medija odgovarao šef stručnog štaba Vladan Milojević.

FOTO: FK Crvena zvezda

– Liga Evrope je jedno jako dobro takmičenje. Videli smo protivnike, čekamo sutra raspored, a na nama je da damo sve od sebe i prođemo dalje – istakao je Milojević.

Govorio je strateg crveno-belih i o Elšniku.

– Elšnik je jako bitan za naš tim, naročito u ovom delu sezone kada nas posle septembra očekuju utakmice na svaka tri dana. On je dugo sa nama i drago mi je što je ostao.

Osvrnuo se Milojević i na pripremu za duel u Novom Pazaru.

– Utakmica sa Pafosom je iza nas, spremali smo se ovih par dana dobro i videćemo na koje ćemo igrače moći da računamo. Igramo protiv jedne dobre ekipe koja je prošle sezone zasluženo izborila plasman u kvalifikacije za Ligu konferencija. Znamo da je Novi Pazar jedno od najtežih gostovanja u ligi.

Milojević je prokomentarisao i najveće pretnje iz redova rivala.

– Novi Pazar je dosta promenio sastav. Došlo je mnogo kvalitetnih igrača. Njihov trener Gaćinović je iskusan i dobro poznaje igrače i klub, napravio je jedan dobar kolektiv. Dok je Adem Ljajić bio u klubu, sigurno da je bio centralna figura, ali ne treba zaboraviti ni Mesarovića koji je imao jako dobru sezonu. Sada imaju mlade, brze i poletne fudbalere, iz utakmice u utakmicu deluju sve bolje, tako da nas čeka vrlo težak posao.

Šef stručnog štaba Crvene zvezde nije štedeo reči pohvale ni za kolegu sa klupe Novog Pazara.

– Gaćinović je iskusan i dobar trener, sigurno jedan od najboljih u našoj ligi. Pripremiće ekipu na najbolji mogući način.

Kada je reč o zdravstvenom biltenu, Milojević je izneo najnovije informacije.

– Sigurno znamo da neće biti Radeta Krunića. Njega čeka duža pauza i nadam se da će mu reprezentativna pauza dobro doći da se polako vrati. Za ostale ćemo tek danas videti na koje igrače možemo da računamo.

Nije želeo da otkrije šef stručnog štaba crveno-belih koji bonus igrači će početi meč.

– Imamo više rešenja, ali ima još vremena, donećemo odluku pred utakmicu.

Posebnu pažnja privlači i činjenica da će na tribinama u Novom Pazaru biti prisutne samo žene i deca.

– Novi Pazar je lokalno-patriotski klub. Uveren sam da će doći puno dece i žena, oni će podržavati svoj klub, to tako i treba. Svakako je lepše igrati pred punim nego pred praznim tribinama. Očekujem da stadion bude ispunjen i da atmosfera bude onakva kakva i dolikuje – zaključio je Milojević.