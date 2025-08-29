FSS SAOPŠTIO: Srbija od danas ima novog selektora!

Nova era. Nova energija. Novi selektor fudbalske reprezentacije Srbije reprezentacije.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, uručio je radnu opremu Zoranu Mirkoviću, čime je i simbolično počelo novo poglavlje u radu sa generacijom do 21 godine koju leta 2027. očekuje završni turnir Evropskog prvenstva na domaćem terenu.

- Zoran je zaista osoba koja nosi ogroman integritet, kao sportista i kao čovek. Iza njega je ogromno igračko iskustvo u klubovima vrhunskog nivoa, ali i znanje koje je stekao u ulozi trenera u klupskom i reprezentativnom fudbalu. Sigurni smo da će biti pravi autoritet za ove momke od kojih se puno očekuje na završnom turniru Evropskog prvenstva 2027. godine. Pred njima je ozbiljan proces priprema koji počinje utakmicom protiv velikog rivala kao što je Francuska. – rekao je Branko Radujko i posebno apostrofirao jednu činjenicu:

- Veoma je važna saradnja sa drugim selektorima u sistemu Fudbalskog saveza Srbije, pre svega sa strategom A tima Draganom Stojkovićem. Hvala bogu, imamo kvalitetne ljude na selektorskim pozicijama. Sve su to bivši saigrači, ljudi od integriteta koji se međusobno poštuju i njihova komunikacija je na izuzetno visokom nivou. Momci koji se nalaze u fokusu Zorana Mirkovića poseduju veliki potencijal, mnogi od njih igraju u najjačim ligama u Evropi. Sigurno da će ponekad biti potrebe da odgovore obavezama i u drugim selekcijama, ali je sve stvar dogovora između selektora i sigurni smo da tu neće biti ni najmanjih problema. – poručio je prvi operativac srpske kuće fudbala.

Zoran Mirković je u petak objavio spisak igrača na koje računa za prijateljsku utakmicu protiv Francuske koja se igra 8. septembra u Lorijenu sa početkom u 21 sat.

