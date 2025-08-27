ŽELEZNIČAR RADI PUNOM PAROM: Stiglo pojačanje iz Švedske

Fudbalski klub Železničar iz Pančeva doveo je novo pojačanje u odbrambenoj liniji – mladog defanzivca Nikolu Zečevića, koji stiže na pozajmicu iz švedskog Hekena.

FOTO: Železničar Pančevo

Zečević, rođen 2004. godine, igra na poziciji centralnog defanzivca. Ovaj 190 centimetara visoki fudbaler karijeru je započeo u Srbiji, a pre odlaska u Heken nastupao je za Voždovac.

U svom prvom intervjuu za klupski sajt, Zečević je govorio o povratku u domaći fudbal, svojim kvalitetima i ambicijama u novom klubu.

– Posle dve godine provedene u inostranstvu vraćam se domaćem fudbalu. Odlazak iz Srbije je bio veoma osvežavajuć, naučio sam dosta toga, prošao kroz dosta toga, upoznao puno ljudi koji su me naučili mnogo bitnih stvari kako za život tako i za fudbal. Ovaj povratak je jedna zanimljiva stepenica u mojoj karijeri i raduje me veoma što imam priliku da opet zaigram na domaćem terenu i sa nekadašnjim saigračima ponovo ukrstim snage – počeo je Zečević.

Kako bi opisao sebe kao igrača? Kažu da si dobar u skoku i igri glavom.

– Tako kažu… Znam sve svoje kvalitete, itekako sam ih svestan ali ipak više volim kada o tome govore drugi, ne bih želeo da budem pristrasan, moje je da se pokažem na terenu a reči dolaze same nakon toga. Kao igrač sam dosta precizan i strpljiv, samouveren i volim da u timu osećam pozitivnu energiju, poštovanje i drugarstvo, jer je to na kraju ono što nas pokreće.

Kako ti se dopada tim Železničara?

– U svakom timu svaki igrač ima neki svoj značaj i posebno mesto, ja tek treba da se uklopim u novo okruženje, ali svakako kao igrač mogu da ponudim dosta toga da to mesto i opravdam, brz sam, imam skočnost, kažu da imam osećaj za svoju poziciju, što ću nadam se i pokazati u narednom periodu.

Koliko si pratio Super Ligu Srbije i igre Železničara?

– Pratio sam našu ligu koliko su mi to obaveze u tadašnjem klubu dopuštale, ova sezona mi je veoma zanimljiva, bilo je tu dosta lepih mečeva Železničara što nam govori i sama tabela i veoma se radujem što ću biti u prilici da pomognem da pokušamo da se pozicioniramo što bolje.

Da li si zadovoljan trenutnom formom?

– Svoju trenutnu formu ću, nadam se, što pre pokazati na terenu. Nisam igrao jedan vremenski period, ali osećam da to nije uticalo na moju spremnost da se žrtvujem za tim i uradim sve u mojoj moći za svaki bod. Navijačima bih poručio da nastave da bodre naš klub i da budu vetar u leđa kako meni tako i svim momcima koji igraju sa ovim grbom.

Kao mlad si otišao u inostranstvo, koja je tvoja poruka mladim igračima?

– Pa kao neko ko je u suštini i dalje mlad igrač i sam dosta toga još učim. Ono što je svakako veoma važno na ovom profesionalnom putu je strpljenje i upornost. Ne ide uvek sve po našem planu i nije sve uvek sjajno, igrači često nailaze na povrede, na različite kamene spoticanja, ali kao i u životu tako je i u sportu normalno da nekada mora da se ide težim putem. Ali to su stvari koje od nas prave pre svega ljude a nakon toga i čvrste i spremne igrače na terenu – zaključio je Zečević.