Fudbal

"BIO SAM UPLAŠEN"! Fudbaler Crvene zvezde o incidentu na Kipru

Новости онлине

27. 08. 2025. u 09:34

Napadač Crvene zvezde Bruno Duarte priznao je da mu nije bilo svejedno tokom revanš meča plej-ofa za grupnu fazu Lige šampiona u kojem je šampion Srbije eliminisan od ekipe Pafosa.

Foto: EPA-EFE/SAKIS SAVVIDES

Kiprani su na svom terenu izborili remi u 88. minutu i usled pobede na Marakani prošle nedelje uspeli su da izbore prvi plasman u Ligu šampiona u svojoj istoriji.

Crveno-beli tako nisu ispunili cilj, a kraj meča su obeležili incidenti, što na tribinama, što na terenu.

Na kraju to svakako nije izgovor za Zvezdino ispadanje, a Duarte je podvukao da su on i saigrači odigrali loše prvo poluvreme.

- Prvo poluvreme bilo dosta teško za nas, imali smo loptu u posedu, ali su nas iznenadili u nas u odbrani. Bilo je teško izvršiti pritisak, izgubili smo mnogo vremena, nismo uspeli da postignemo rani gol, što je učinilo tim pomalo nervoznim. U drugom poluvremenu krenuli smo mnogo bolje, vršili smo pritisak, imali više napada, ali, nažalost, to nije bilo dovoljno. Takav je fudbal - rekao je Duarte posle utakmice.

Brazilac je potom pojasnio čudne događaje sa kraja utakmice.

- U jednom trenutku nastala je gužva, video sam našeg trenera i jednog igrača koji nije bio u protokolu. Navijači su bili veoma uznemireni, želeli su sukob, a to me je pomalo uplašilo. Nisam očekivao da navijači budu agresivni. Ja sam osoba koja uvek zagovara mir, poštovanje i dostojanstvo ljudi. Najbolji način je bio da pokušamo da smirimo situaciju i sprečimo da dođe do nečeg goreg - dodao je Duarte.

