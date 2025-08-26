Fudbal

OVO SU "GROBARI" SA NESTRPLJENJEM ČEKALI! Najzvučnije pojačanje crno-belih sletelo u Beograd (VIDEO)

Filip Milošević

26. 08. 2025. u 17:25

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu, Džabari Parker, stigao je u Beograd kako bi započeo pripreme sa Partizanom za novu sezonu.

ОВО СУ ГРОБАРИ СА НЕСТРПЉЕЊЕМ ЧЕКАЛИ! Најзвучније појачање црно-белих слетело у Београд (ВИДЕО)

FOTO TANJUG/DIMITRIJE NIKOLIĆ

Pored Džabarija, juče je u prestonicu Srbije stigao i Šejk Milton.

Čeka se još da na aerodrom Nikola Tesla sleti Dilan Osetkovski, treće i zasad poslednje pojačanja Partizana ovog leta.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)