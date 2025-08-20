ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo u Beogradu
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a tom prilikom gostujući navijači oduševili su celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
Nakon što je Zvezda izgubila od Pafosa u Beogradu, albanski mediji ne skrivaju bes zbog onog što je kiparska publika uradila na stadionu "Rajko Mitić".
Naime, navijači Pafosa su, čim su došli na najveći sportski objekat u našoj zemlji, istakli zastavu na kojoj je iscritana celovita teritorija Srbije, a preko toga je "pečat" u vidu natpisa:
"Nema predaje!"
Taj transparent, kojim se ističe privrženost istine da je Kosovo - Srbija, tokom čitavog meča krasio je tribinu na kojoj su bile Pafosove pristalice, oduševivši i srpsku sportsku javnost, a naravno i same pristalice kluba sa Marakane.
Za to vreme, u Prištini kulja bes zbog istine na koju transparent podseća.
Tako prištinski dnevnik "Koha ditore" ističe da se desio skandal jer su, citiramo, "kiparski navijači fudbalskog kluba Pafos pokazali zastavu Srbije na mapi Kosova i natpis 'Nema predaje'u Beogradu!".
Pobrkavši lončiće, jer nije u pitanju nikakva "mapa Kosova", već mapa celovite Srbije, u tom mediju su još podsetili da je "pre nekoliko dana, UEFA, tačnije njeno Apelaciono telo, kaznila Leh Poznanj i Partizan zbog transparenta 'Kosovo je Srbija', te dodali da "UEFA dosledno izruče novčane kazne i sankcije klubovima ili federacijama za slične incidente".
Pritom, sami poljski navijači otkrili su da je upravo Fudbalski savez lažne države "Kosovo" bio taj koji je "cinkario" njihov klub (Leh) evropskoj kući fudbala, pa nema sumnje da će ista "dojava" stići sada u Nion i zbog ponašanja kiparske publike.
Lažnoj državi, međutim, ostaje samo da se žali što sve više ljudi širom Evrope i sveta, i to javno, ističe da je južna srpska pokrajina - srpska.
Kad je revanš Pafos - Crvena zvezda?
Da bi prošla u Ligu šampiona, Zvezda mora da pobedi Kiprane na Kipru. Revanš je na programu sledećeg utorka, od 21 čas, pa ko bude bolji u ukupnom rezultatu prolazi u elitno UEFA takmičenje, a eliminisana ekipa se seli u grupnu fazu Lige Evrope.
