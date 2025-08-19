"DELIJE" ĆE UTIHNUTI, TIŠINA ĆE PREKRITI MARAKANU: Utakmica Crvena zvezda - Pafos počeće kao nijedna pre na stadionu "Rajko Mitić"

Najnovije vesti vezane za FK Crvena zvezda tiču se informacija koje su šokirale kako "delije", tako i istinske ljubitelje fudbala.

FOTO: M. Vukadinović

Naime, nakon što je u petak uveče poginuo čuveni bubnjar Zvezdinih navijača, svojevremeno i sam fudbaler, Zrenjaninac Savo Delić, u subotu je preminuo i legendarni fudbalski radnik, Dobrivoje Tanasijević, Den Tana, svojevremeno i predsednik crveno-belih.

Zvezda je pred meč sa Pafosom, koji se igra danas u okviru poslednjeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, tzv. "plej-ofu", saopštila da će za Delića i Tanasijevića biti održan minut tišine.

Ko je bio Den Tana?

Čovek fudbala, čovek biznisa, čovek velikog srca. Neko ko je harizmom i dobrom hranom osvojio Holivud, bio veliki navijač svoje Srbije i Crvene zvezde.

Rođen pre 90 godina u Čibutkovici, igrao je u omladinskom timu Crvene zvezde. Put ga je odveo u belgijski Anderleht, igrao je i za nemački Hanover, a fudbalsku karijeru završio je u Kanadi.

U SAD je razvio biznis sa restoranima, ali bez fudbala nije mogao, pa je 1973. godine kupio engelski Brentford. Napustio je „Pčelice“ 2002. godine, a 2008. godine postao je predsednik Crvene zvezde.

Detalj sa komemoracije Den Tani na MArakani / Foto: Tanjug/Rade Prelić

Fudbal mu je bio velika ljubav, ali još kao mlad shvatio je da ga privlači i svet filma. Upisao je glumačku školu Džefa Korija u Malibuu, što je praktično bio njegov ulazak u filmsku industriju. Imao je nekoliko manjih uloga, ali uslovno rečeno, slavu je stekao po restoranu dobre usluge i hrane u Los Anđelesu, u koji su dolazile najpoznatije holivudske zvezde.

Bio je veliki obožavalac najveći asova sa ovih prostora, divio se liku i delu Dragana Stojkovića, voleo ga kao igrača, kasnije i kao selektora Srbije. Bio je gotovo redovan na utakmicama državnog tima, u zemlji i inostranstvu.

Sa druge strane, administrator naloga "delija" na društvenim mrežama oprostio se od Save Delića sledećom objavom:

"Delić Savo 1991-2025

Čovek je bio navijač, ultras.

..

Voleo je navijanje i voleo je da navija, bubanj je lupao tako da te pokreće da navijaš, a u masi kad ga vidiš na stadionu on je jedan od onih pokretača, koje kad vidiš da navijaju moraš da zajačaš i ti jer te sramota da gledaš u teren i ćutiš kad vidiš kako takvi skaču i pevaju. Savo Delić / Screenshot / Telegram / Delije

Upoznao sam ga pre jedno 15 godina, jednog od prvih iz Petrovgrada, i od tad se promenilo više generacija, neki su prestali, novi došli, ali on je jedan od tih koji je sve vreme tu. Pisao je i predlagao konkretne ideje šta bi i kako trebalo, nije samo stajao sa strane...

Voleo je da probamo nove pesme na tribini, u tome je uživao čini mi se. Mimo toga spreman i za ulicu kad god treba, mogao si da ga vidiš od najtvrđih evropskih gostovanja pa sve do onih "najmanjih" po Srbiji i eto sada i Lučana, ispostaviće se njegove zadnje utakmice.

Savo Delić na svojoj poslednjoj utakmici, Mladost Lučani - Crvena zvezda, posle koje je poginuo / Screenshot / Telegram / Delije

Naš brat je stradao sinoć u saobraćajnoj nesreći kada se sa svoja tri druga vraćao iz Lučana u svoj Petrovgrad. Prilikom sudara on je preminuo, a njegova tri druga su pretrpela teške povrede.

Savo nek ti je večan spomen i carstvo nebesko!", ističu "delije".

U znak sećanja na poginulog Delića, od njega se opraštaju zvezdaši i van Srbije, recimo u Parizu...

"Delije" Francuska sa transparentom u Parizu u znak sećanja na Savu Delića/ Screenshot / Telegram / Delije

... ili u Baru:

Zvezdaši se u Baru grafitom oprostili od bubnjara "delija" / Screenshot / Telegram / Delije

Bonus video: TUČA NAVIJAČA NA EURO 2024: Albanci napali srpske navijače, ali kada se čulo "Juriš!" - nisu se dobro proveli