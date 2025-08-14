HOLANDSKI klub Utreht nalazi se na pragu nove evropske jeseni, a deluje da uspeh kluba ne bi bio toliki da nije bilo jedne tragedije.

FOTO: EPA

Holandski tim je prethodnu sezonu završio na četvrtoj poziciji, u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Već su eliminisali moldavski Šerif (3:1, 4:1)

Usledio je dvomeč sa Servetom, a švajcarski tim savladali su u gostima 3:1. Sada se nalaze nadomak plasmana u plej-of. Ostalo je da pobedu potvrde na domaćem terenu i na taj način će obezbediti u najmanju ruku Ligu konferencija.

Ko je Frans van Seumeren?

Frans van Seumeren, rođen 5. maja 1950. u Utrehtu, strastveni je navijač fudbalskog kluba Utreht. Nakon uspeha sa Mammoetom, uključujući projekat Kursk, on je iskoristio svoje bogatstvo da investira u klub. I, 2. aprila 2008. godine, Van Seumeren je kupio 51% akcija Utrehta za 16 miliona evra, čime je postao vlasnik. Njegov cilj je bio da stabilizuje klub, koja je bio u finansijskim problemima, i da ga uvede u evropska takmičenja. Van Seumeren je izjavio da će uložiti profit u klub i posvetiti se dugoročnom razvoju, što je okončalo turbulentan period za FK Utreht nakon neuspelih pokušaja drugih investitora da ga preuzmu.

FOTO: EPA

Van Seumeren je rođen baš u Utrehtu i odrastao kao navijač pomeutog kluba. Nakon što je 2005. napustio mesto direktora Mammoeta, posvetio se drugim projektima, uključujući kupovinu FK Utreht 2008. Njegova investicija je pomogla klubu da prevaziđe finansijske poteškoće i stabilizuje se u holandskoj Erediviziji.

Od preuzimanja, Van Seumeren je povećao svoj udeo u klubu i uložio dodatna sredstva za infrastrukturu, omladinsku akademiju i pojačanja. Njegova ambicija je da FK Utreht postane redovan učesnik evropskih takmičenja, iako klub još uvek nije osvojio titulu prvaka Holandije pod njegovim vođstvom. Takođe je bio predsednik amaterskog kluba VV De Meern do 2016.

Van Seumeren sada ima 75 godina, ali i dalje je većinski vlasnik kluba. Njegovi ljubimci u četvrtak (20 č) imaće priliku da overe plej-of i svojim simpatizerima donesu nadmetanje s nekim od najboljih timova Starog kontinenta posle gotovo decenije i po čekanja.

FOTO: EPA

Operacija Kursk

Podmornica Kursk, duga 115 metara i teška 24.000 tona, potonula je na dubini od 108 metara u Barencovom moru. Mammoet je, pod vođstvom Fransa van Seumerena i njegovog brata Jana, razvio inovativnu opremu, uključujući robotski rezni kabl za uklanjanje oštećenog dela podmornice i 26 hidrauličnih dizalica (strand jacks) na barži Giant 4 za podizanje olupine. Operacija je završena 8. oktobra 2001, kada je Kursk podignut i odvučen u luku Murmansk. Ovaj podvig je doneo Mammoetu svetsku slavu i značajan finansijski uspeh.

Iako tačan iznos zarade od projekta Kursk nije javno obelodanjen, procenjuje se da je operacija koštala oko 70 miliona dolara, a Mammoet je ostvario značajan profit. Ovaj uspeh je učvrstio poziciju kompanije kao svetskog lidera u teškom podizanju i transportu, a Fransu van Seumerenu omogućio finansijsku moć da investira u FK Utreht.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“