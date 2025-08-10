HRVATU PALA ROLETNA: Zbog sudije pobesneo kao ris (VIDEO)

ŽELjKO Sopić našao se u centru pažnje tokom meča njegovog Vidžev Lođa i Visle. Susret je završen rezultatom 1:1, a Hrvat je umalo poludeo kraj aut linije.

FOTO: printskrin/iks/@MsPL192114

Gosti su poveli nakon što je na odbijenu loptu natrčao Sekulski, ali je Julijan Šehu brzo doneo Sopićevom timu izjednačenje.

Dominirala je ekipa iz Lođa u drugom poluvremenu, ali nije uspela da dođe do preokreta i pobede.

Trener Widzewa Łódź - Željko Sopić prawie rozwalił baner z reklamą DrWitt💨😅#WIDWPŁ #Ekstraklasa pic.twitter.com/K5ERvWHIQ0 — MsPL (@MsPL192114) August 9, 2025

A onda u 78. minutu Fornalčjuk pada u kaznenom prostoru, ali nakon VAR provere nije bilo penala za domaćina.

Sudija je u prvom momentu pokazao na belu tačku, ali kada je pogledao snimak promenio je odluku.

To je razbesnelo Sopića koji je smatrao da je njegov tim oštećen.

