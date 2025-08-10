Fudbal

HRVATU PALA ROLETNA: Zbog sudije pobesneo kao ris (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

10. 08. 2025. u 10:55

ŽELjKO Sopić našao se u centru pažnje tokom meča njegovog Vidžev Lođa i Visle. Susret je završen rezultatom 1:1, a Hrvat je umalo poludeo kraj aut linije.

ХРВАТУ ПАЛА РОЛЕТНА: Због судије побеснео као рис (ВИДЕО)

FOTO: printskrin/iks/@MsPL192114

Gosti su poveli nakon što je na odbijenu loptu natrčao Sekulski, ali je Julijan Šehu brzo doneo Sopićevom timu izjednačenje.

Dominirala je ekipa iz Lođa u drugom poluvremenu, ali nije uspela da dođe do preokreta i pobede.

A onda u 78. minutu Fornalčjuk pada u kaznenom prostoru, ali nakon VAR provere nije bilo penala za domaćina.

Sudija je u prvom momentu pokazao na belu tačku, ali kada je pogledao snimak promenio je odluku.

To je razbesnelo Sopića koji je smatrao da je njegov tim oštećen.

