HRVATU PALA ROLETNA: Zbog sudije pobesneo kao ris (VIDEO)
ŽELjKO Sopić našao se u centru pažnje tokom meča njegovog Vidžev Lođa i Visle. Susret je završen rezultatom 1:1, a Hrvat je umalo poludeo kraj aut linije.
Gosti su poveli nakon što je na odbijenu loptu natrčao Sekulski, ali je Julijan Šehu brzo doneo Sopićevom timu izjednačenje.
Dominirala je ekipa iz Lođa u drugom poluvremenu, ali nije uspela da dođe do preokreta i pobede.
A onda u 78. minutu Fornalčjuk pada u kaznenom prostoru, ali nakon VAR provere nije bilo penala za domaćina.
Sudija je u prvom momentu pokazao na belu tačku, ali kada je pogledao snimak promenio je odluku.
To je razbesnelo Sopića koji je smatrao da je njegov tim oštećen.
