DA LI JE MOGUĆE?! FK Partizan saopštio neverovatnu stvar

Partizan i Oleksandrija, klubovi iz Srbije i Ukrajine, sastaju se u revanš meču kvalifikacija za Ligu konferencija, a uoči tog meča crno-beli su saopštili nešto nesvakidašnje.

Ističući da je "podrška navijača na meču protiv Oleksandrije značajna za fudbalere Partizana, ali samo ona iskrena i prava koja će pomoći mladoj ekipi trenera Srđana Blagojevića da nastavi evropski put, a ne koja bi klubu nanela štetu", iz kluba u Humskoj su ovako obavestili javnost o tome šta je potpredsednica crno-belih zadužena za poslovnu politiku, Milka Forcan apelovala, gostujući na Radio-televiziji Srbije.

A apelovala je na sve pristalice Partizana da navijaju fer i korektno, jer se naš klub nalazi pod posebnom lupom UEFA.

- Svi napori koje smo, najpre kao Privremeni organ, a onda kao uprava kluba uradili u prethodnih devet meseci polako izlaze na videlo. Sve je to proces koji traje i koji je plod vizije novog rukovodstva i to, ističem, mene samo zbog finansijskih poteškoća, već i želje da se Partizan okrene sopstvenim resursima i vrati ono po čemu je poznat. Imamo dobar rezultat, interesovanje navijača je ogromno i zbog toga smo, u želji da izađemo u susret što većem broju navijača, posle četiri godine otvorili i severnu tribinu - rekla je Milka Forcan.

Neverovatno koliko je Partizan uplatio u kasu UEFA zbog kazni!

Zatim je uputila apel pristalicama crno-belih:

- Ako se neko naplaćao kazni, to je Partizan. Mi smo u prethodnih 10 godina dali 1.456.000 evra na kazne UEFA, a danas bi nam taj novac dobro došao. Zbog prekršaja navijača na meču protiv AEK-a smo morali da izdvojimo 25.000 evra i to najviše zbog zakrčenje prolaza. To je nešto sa čime se obezbeđenje susreće godinama i zato apelujem na navijače da poštuju određene stvari. Stepenice i prolazi moraju da budu prohodni i molim navijače da ne stoje tu, jer će to Partizan koštati mnogo. Kada pomislimo koliko se napora ulaže za prodaju karata ili koliko treba prodati karata da bismo dobili 10-20.000 evra i da to onda mora da bude izdvojeno za kazne.

"Revanš meč Partizan - Oleksandrija na programu je u četvrtak, 31. jula, od 21 čas. Kapije će biti otvorene dva sata pre početka susreta, te molimo navijače da dođu 2 sata ranije kako bi se izbeglo stvaranje gužvi" ističu iz Humske.

