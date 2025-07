"SVE ONO ŠTO SMO ZACRTALI, PLANIRALI..." Vladan Milojević nakon poslednje pripremne utakmice Crvene zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde odigrali su danas u Austriji nerešeno 1:1 protiv Puškaš Akademije u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone.

FOTO: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pripremama je zadovoljan trener crveno-belih Vladan Milojević.

- Odradili smo dosta dobro ovaj pripremni deo, pogotovo i u Austriji. Sve ono što smo zacrtali, planirali, uradili i nadam se da nećemo ni posle ove utakmice imati nekih problema što se tiče povreda, to mi je ono negde najbitnije. Imali smo fenomenalne uslove, jako dobri protivnici, tako da dosta dobri vraćamo za Beograd“, rekao je.

Govoreći o samom meču, strateg Zvezde je dodao:

- Ovo su pripremne utakmice, takmičarske utakmice imaju drugačiji značaj, i uvek su te neke utakmice na kraju priprema, kad već igračima u glavama imaju povratak. Sigurno nije ni lako da odigramo, ali sve ono što otprilike smo radili, možda smo imali neke situacije koje smo mogli bolje da rešimo, nismo ih rešili. Svakako to je nešto da treniramo, da radimo, ali sve ukupno ono što želimo, to smo pokušavali, tako da sve će to da dođe na svoje, kad igrači dobiju sežinu među nogama, malo lopta ne sluša, ali to je normalno - poručio je Milojević.

