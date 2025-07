"BIĆU RATNIK ZA DIOGA ŽOTU": Fudbaler Čelsija želi da postane prvak sveta za preminulog Portugalca

FUDBALER Čelsija, Pedro Neto, istakao je da želi da osvoji trofej klupskog prvaka sveta u čast nedavno preminulog Dioga Žote.

FOTO: Tanjug/AP/Seth Wenig

"Plavci" od 21 sat u Nju Džersiju igraju finale protiv PSŽ-a.

- Kada u nedelju izađem na teren, znajte da želim da osvojim ovo takmičenje za Dioga Žotu. Imam osećaj da Diogo i dalje štiti sve koji su mu bili bliski. Zato želim da budem ratnik za njega. Nedelja nije izuzetak. Biće to moje drugo finale u Čelsiju i možemo biti krunisani kao svetski prvaci. To je moj cilj. Želim da pobedim. Želim da pobedim za Dioga. On će uvek biti sa mnom. Uvek ćemo ga se sećati. Moje misli su i dalje sa njim, njegovim bratom Andre Silvom i njihovim porodicama. Ovo je veoma težak trenutak - rekao je Neto.

Mnogi su ga osudili što je izašao na teren protiv Palmeirasa. Ipak, on ističe da bi nekadašnji fudbaler Liverpula to želeo.

- Razgovarao sam sa trenerom i svi su me mnogo podržali. Imali smo utakmicu protiv Palmeirasa i nije imalo smisla da ne igram. Sa karakterom koji je Diogo imao – još jedna stvar koja će zauvek ostati sa mnom – mislim da bi želeo da igramo - zaključio je Neto.

Podsetimo, Žota i njegov brat Andre Silva poginuli su 3. jula kada su sleteli sa auto-puta u španskoj oblasti Zamorano.

