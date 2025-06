"KUĆI" PO TREĆI PUT: Radnički Niš doveo ofanzivnog vezistu

Petar Petrović ponovo će, po treći put, obući dres niškog Radničkog.

FOTO: A.Ilic

Petrović je rođen 15. septembra 1995. godine i igra na poziciji ofanzivnog veznog igrača. Prvi put obukao je dres Radničkog 2014., a zatim i pet godina kasnije. Nakon potpisivanja ugovora Petar nije krio zadovoljstvo zbog povratka na „Čair“.

„Srećan sam što sam se vratio u klub za koji me vežu lepe uspomene. Velika mi je želja da ostavim trag u klubu. Takođe bih želeo da predstojeće sezone budemo u vrhu tabele, da se borimo za Evropu. Ono što je do nas igrača mi ćemo uraditi, uvek ćemo ići na pobedu i biti maksimalno motivisani. Nadam se da će nas i publika, koja mi je ostala u lepom sećenju, podržavati i da ćemo mi to svojim partijama zaslužiti. Lep je osećaj vratiti se, dočekali su me neki ljudi sa kojima sam već dobro sarađivao. Od prvog čoveka kluba Ivice Tončeva, direktora Dejana Propadala, sportskog direktora Aleksandra Jovanovića, sa kojim sam i igrao, tako da mi je veoma drago što sam ponovo ovde“, rekao je Petrović.

Petrović je u dosadašnjoj karijeri nosio dres više klubova u Švedskoj gde je nastupao za Malme, Varnamo, Angelhom, Bromapojkarnu, Vasteras, Trelebrog i Osters. Okušao se i u Americi gde je igrao za El Paso Lokomotivu, a u Niš dolazi iz Bangkoka.

Novi igrač Radničkog nosio je i dresove Srbije i Švedske u mlađim kategorijama. Sa selekcijom Srbije, koja je 2015. godine postala svetski šampion na Novom Zelandu prošao je kompletne pripreme. Nakon toga nosio je dres reprezentacije Švedske do 17. i 19. godina.

