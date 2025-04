TAJ PROKLETI RAT! Prvi čovek FIFA usred Beograda otvorio ljutu ranu iz 1992. godine

Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je danas da je Srbija zemlja fudbala i istakao da je selekcija nekadašnje Jugoslavije mogla da osvoji Evropsko prvenstvo 1992. godine.

Infantino je govorio na 49. redovnom Kongresu Evropske fudbalske unije (UEFA) koji se održava u beogradskom Sava centru.

On je na početku pohvalio Srbiju, koja je domaćin Kongresa UEFA.

"Nalazimo se u zemlji fudbala. Jedna od najvećih legendi srpskog fudbala, ako ne i najveća, Dragan Džajić je predsednik FSS. Dragan Piksi Stojković, još jedna neverovatna legenda, je selektor reprezentacije Srbije. Imate toliko drugih legendi i igrača, koji su dali toliko emocija navijačima, ne samo u Srbiji, već i širom sveta", rekao je Infantino u govoru učesnicima Kongresa UEFA.

On je podsetio da je omladinska selekcija Srbije 2015. godine osvojila SP na Novom Zelandu.

"Srbija je pre 10 godina pobedila Brazil u finalu SP. Ovde ima dosta vrhunskih igrača, kao i mnogo fudbalskih emocija. Mi se definitivno nalazimo u zemlji fudbala", dodao je prvi čovek FIFA.

Infantino je istakao da fudbal ujedinuje svet i podsetio da je reprezentaciji nekadašnje Jugoslavije zbog sankcija UN bilo zabranjeno da učestvuje na EP 1992.

"Fudbal ujedinjuje ljude, nezavisno od rase, vere, zemlje ili uverenja. Svi se ujedinjujemo. I kada razmišljam o Srbiji, razmišljam o legendama... Ovde je i legenda Dejan Savićević. Razmišljam o EP 1992. godine i zlatnoj generacija fudbala u ovom delu sveta. Zbog politike je tom timu uskraćen nastup na EP 1992. godine. Mogli su da osvoje EP. Ništa ne može da se unapred predvidi, ali su imali tim za titulu. Međutim, zabranjeno im je da učestvuju. Umesto njih je stigla Danska, a svi znamo kako se na kraju završilo", naveo je Infantino.

On je naglasio da se FIFA trudi da fudbal zbliži ljude.

"Moramo da zbližimo zemlje u svetu koji je podeljen. Moramo da iskoristimo svaku priliku. Da ljudi razgovaraju jedni sa drugima, da se udruže... U Ukrajini se vode razgovori o miru, nadam se da ćemo da vratimo Rusiju u takmičenja, jer bi to značilo da je sve rešeno. Moramo za to navijamo i da se molimo, jer to ono što je fudbal. Kako da se ujedinimo? Želim da se ujedinimo kroz takmičenja", istakao je Infantino.

On je potom pohvalno govorio o Svetskom klupskom prvenstvu, koje će biti održano od 14. juna do 13. jula u SAD.

"Osim novčane nagrade koje idu klubovima koji će učestvovati, postoji i element solidarnosti, 20 odsto će dobiti klubovi koji ne igraju na SP. Nadam se da će ovo da podstakne rast klupskog fudbala u celom svetu. Mi se ujedinjujemo, ujedinjemo se kroz takmičenja", dodao je Infantino.

