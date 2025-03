TUGA U BRAZILU: Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Brazila (FOTO)

Nekadašnji reprezentativac Brazila i legendarni defanzivac Palmeirasa, Alfredo Mostarda Filjo, preminuo je u 78. godini.

Foto: Novosti arhiva

Za reprezentaciju Brazila nastupao je na Svetskom prvenstvu u Zapadnoj Nemačkoj. Dres popularnih Karioka nosio je u 4 navrata.

Ozbiljan i efikasan, odigrao je 312 mečeva za Alviverde (173 pobede, 101 remi i 38 poraza) i branio boje reprezentacije Brazila na Svetskom prvenstvu 1974. godine.

Od njega su se oprostili bivši klubovi Kruzeiro, Nasional, Koritiba, Santos i bolivijski Vilsterman.

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta, com imensa tristeza, a morte de Alfredo Mostarda, um dos maiores zagueiros da história do clube, aos 78 anos.



Formado na base palestrina e um dos expoentes da Segunda Academia, Alfredo vestiu a camisa alviverde por nove temporadas e… pic.twitter.com/8RcoROHlQV — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 28, 2025

Najveći trag ostavio je u Palmeirasu, sa kojim je osvojio dve titule na nacionalnom nivou i dva prvenstva Paulista.

- Palmeiras sa neizmernom tugom žali zbog smrti Alfreda Mostarde, jednog od najvećih defanzivaca u istoriji kluba, u 78. godini. Trenirao u omladinskoj akademiji Palmeirasa i jedan od vodećih ličnosti Druge akademije, Alfredo je nosio zeleno-belu majicu i dva druga 19 trofeja 27 šampiona Brazila. i dva prvenstva u Paulisti (1972. i 1974.). Do danas, on je igrač Palmeirasa koji je odigrao najviše utakmica do pretrpljenog prvog poraza, ukupno 43 meča bez poraza od njegovog debija za Verdao.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu