ŠIPTARSKI PIR BOLESNOG PROVOKATORA! DŽakin otac robijao u Beogradu, pljuvao Srbe, pretio ženi, a sad bi da bude poslanik!

Ragip Džaka, otac reprezentativca Švajcarske Granita Džake, koji godinama provocira Srbe, kandidovao se na izborima na Kosovu i Metohiji, a dokazani ekstremista je osamdesetih godina prošlog veka bio u zatvoru u Beogradu.

U Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija održani su parlamentarni izbori koje su organizovale privremene institucije samouprave, a najjača srpska stranka, Srpska lista osvojila je svih deset mogućih mandata. Džaka je na društvenim mrežama moljakao za glasove kako bi pomogao ocu koji se kandidovao za poslanika.

Ragip Džaka bi sad da izigrava političara, kao da su ljudi zaboravili da je bio u zatvoru i zbog čega. On je jedan od albanskih disidenata separatista osamdesetih godina prošlog veka i među prvim Albancima koji su uzvikivali "Kosovo republjik“.

Sa 22 godine zbog protesta protiv vlasti i pozivanja na ujedinjenje svih Albanaca u jednu zemlju i stvaranja velike Albanije 1986. godine priveden je i bio je jedno vreme u beogradskom zatvoru pošto je osušen na šest godina robije zbog parola protiv sistema. Džakin porodiva iz dna duše mrzi Srbe, je je osim Ragipa, iza rešetaka zbog vređanja Srbije bio i njegov ujak, koji je zbog toga odležao 15 godina. Nakon izlaska iz zatvora, Ragip se s Kosova odselio u Švajcarsku, gde je 1992. rođen Granit.

Granit Džaka je u centru pažnje bio na Svetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine zbog strašnih provokacija upućenih Srbima, jer je rukama pokazivao simbol "velike Albanije", a haos je pravio i tokom Mundijala u Kataru. Posle pobede Švajcarske nad Srbijom (3:2) na SP obukao dres sa prezimenom Jašari i tako veličao Adema Jašarija, osnivača zločinačke Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji je ubijen u martu 1998. godine dok se nalazio na čelu pomenute terorističke organizacije. Regip je u fokusu bio tokom Mundijala u Kataru. Tokom meča Srbije i Švajcarske Granit se uhvatio za međunožje, pa ga je zbog toga napala feministkinja sa Kosova Zana Avdiu, kojoj je kasnije pretio Džakin otac.

- Treba da pazite šta pišete o porodici Džaka. Kasnije ću vam reći šta će se dogoditi. Moraćete sami da odgovorite u svakom pogledu. Ali kad dođe vreme, biće već kasno, to vam garantujem životom. Zato što ne poznajete porodicu Džaka - rekao je pre nekoliko godina Regip Džaka.

Glava porodice koja je još osamdesetih spakovala kofere i iz Jugoslavije otišla u švajcarski grad Bazel ima veoma burnu prošlost.

O tome je svojevremeno govorio i Granit, koji je prilikom jednog intervjua za engleske medije otkrio kroz šta je njegov otac prošao. Tada je novinar sa kojim je razgovarao izvukao nekoliko pasusa o Ragipu. "Njegov otac Ragip je tri i po godine proveo kao politički zatvorenik u Jugoslaviji od 1986. godine. Šta je bio zločin starijeg Džake? To što je učestvovao u demonstracijama protiv komunističke centralne vlasti u Beogradu. Kao ponosan Kosovar, on je želeo da se uzdigne zarad demokratskih prava za njegove ljude. Posle njegovog izlaska iz zatvora, novi početak je potražio u Švajcarskoj sa njegovom suprugom Eli", navodi autor intervjua za engleski "Gardijan".

U jednom intervjuu, Ragip Džaka prisetio se kako je izgledalo hapšenje u porodičnoj kući u Podujevu. Tom prilikom otkrio je i zašto su mu jugoslovenski policajci stavili lisice, pre nego što je sproveden na šestomesečni boravak u zatvoru.

"Zaspao sam u svom krevetu kod kuće u pet ujutru. Policajci su se popeli preko zidova kuće mojih roditelja. Majka je pitala šta hoće. 'Tvog sina', odgovorili su i upali u moju sobu. Doživeo sam užasan šok. Dobio sam sekundu da obučem pantalone i džemper. Onda su mi stavili lisice, stavili me u kombi i odveli u zatvor. Pobunio sam se protiv države. Izmislili su neki razlog da smo bili nasilni. Bili smo studenti koji su želeli da mirno demonstriraju", rekao je Ragip svojevremeno.

Otac kapitena Švajcarske dobro se seća vremena provedenog u zatvoru. Prema njegovim rečima, uslovi su bili nehumani, a policajci su ga gotovo na svaka dva dana prebijali kako bi iznudili priznanje. To je bio užasan period za njega, ali ni u jednom trenutku nije popustio - tvrdio je da nije kriv i da je bio samo jedan od mirnih demonstranata.

"Onda su me stavili u ćeliju sa još četvoricom muškaraca. Skoro četiri metra puta dva metra uključujući i čučavac za svu petoricu. Bili smo tamo 23 sata i 50 minuta dnevno. Imali smo deset minuta vežbanja na otvorenom, ali zbog zatvorskih pravila nismo smeli ni da gledamo u nebo. Svaki drugi dan su me vodili u kancelariju za policajce kako bi iznudili priznanje. Mučili su me svaki drugi dan šest meseci. Tukli su me po dlanovima, po tabanima, po nogama, po rukama, po gornjem delu tela. Policijskim pendrecima. Ne, nisam priznao jer nisam uradio ništa osim što sam demonstrirao. Bio sam nevin i osećao sam se snažno. Naravno, uvek je postojao strah da će me ubiti. Od drugih logoraša se čulo da su mučeni do smrti", ispričao je Ragip.

