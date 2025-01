GOTOVO JE! Dušan Vlahović odbio milione iz Saudijske Arabije i zna se gde ide

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović dugo je meta spekulacija i njegov odlazak iz Juventusa deluje neizbežan.

U italijanskim medijima se sve češće može čuti da ga već u januarskom prelaznom roku čeka selidba. Nije Vlahović u prvom planu kod trenera Juventusa Tijaga Mote, sve više mečeve počinje sa klupe, a na sve to se nadovezao dolazak Randal Kolo Muanija.

Francuski napadač je odmah postigao gol protiv Napolija i nagovestio da u Torinu mogu bez srpskog napadača.

Italijanski menadžer Vinćenco Morabita uverava da će Vlahović uskoro napustiti Juventus i da ga čeka odlazak u Čelsi ili Mančester junajted.

- Vlahović će napustiti Juventus. Verovatno će otići u Čelsi ili Mančester Junajted, a transfer bi mogao da bude materijalizovan poslednjih dana aktuelnog prelaznog roka. Nema naznaka produžetku ugovora sa Juveom i Đuntoli je prethodnih dana bio u Engleskoj da proveri kakva je situacija oko prodaje. Ako posao ne bude obavljen sada, onda će Vlahović otići u junu. Svakako, rastanak je neizbežan - siguran je Morabita.

Bivši centarfor Fiorentine i Partizana ima astronomsku platu koje bi se čelnici "Stare dame" rado rešili. Zato ove reči Morabite ne čude. Ali da Srbinu novac ne igra bitnu ulogu otkrio je italijanski novinar Đanluka di Marcio.

On je obelodanio da je Vlahović dobio poziv iz Saudijske Arabije da nastavi tamo karijeru, ali da je on tu mogućnost automatski odbio! I ne samo to, već srpski napadač uopšte ni ne razmišlja o mogućnosti da zaigra u Arabiji.

Vlahovića je zvao Al Nasr, što znači da je postojala ideja čelnika tog kluba da ga upare sa Kristijanom Ronaldom, odnosno da se stvori triling u kojem je još Sadio Mane! U tekstu se pominje da je Srbin na stolu imao značajnu finansijsku ponudu na ime plate i bonusa, ali je ta opcija glatko odbijena. Al Nasr se definitivno okrenuo ka Viktoru Bonifejsu kome je navodno ponudio ugovor do juna 2028. godine uz bogatu platu, dok je potajno želja i Džon Duran, s tim da Aston Vila želi da ga zadrži bar do leta.

