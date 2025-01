HOLANĐANI BESNI! Iz PSV-a grme nakon meča sa Zvezdom

PSV je savladao Crvenu zvezdu s 3:2 u sedmom kolu ligaškog dela Lige šampiona i ostavio crveno-bele bez šansi za Evropu.

FOTO: M. Vukadinović

Krenuli su Holanđani dobro, imali ubedljivu prednost od 3:0 posle prvih 45 minuta igre na stadionu Rajko Mitić, ali su se u nastavku zapetljali, ostali bez Rajana Flaminga, pa je Zvezda uspela da postigne dva pogotka.

I baš zbog toga u PSV-u su besni na sudiju, koji je po njihovom mišljenju prestrogo isključio Flaminga, pa je Luk de Jong u razgovoru za holandski ESPN posle meča zagrmeo na arbitre.

- Pa, na kraju je bilo malo olakšanje, ali svakako i radost u timu. Tokom utakmice sam nekoliko puta bio zapanjen onim što se dešavalo oko mene. Posebno sa sudijom, počelo je sa kornerom koji je dosudio, a zatim je dao crveni karton nakon jednog starta. Nije bio baš siguran u svoje odluke, da tako kažem.

Objasnio je i zbog čega misli da je sudija Ištvan Kovač iz Rumunije doneo ovako strogu odluku.

- Ne, apsolutno ne. Ne mislim da je bio crveni. Iako ga je dodirnuo, šutnuo je loptu preko gol-aut linije i ne bi ni mogao da postigne gol. To apsolutno nije bio crveni karton. Ali smatram da je način na koji smo igrali u prvom poluvremenu bio pravi PSV.

Kaže da nije bio iznenađen igrom svojih prvotimaca.

- Pa, nisam baš iznenađen. Znam da to možemo. Ali lepo je kada to ponovo uradimo zajedno. Znali smo da će oni pokušati da pritisnu, ali nisu se stvarno oslanjali na presing, već više na kontranapade. Ostali smo smireni i dobro smo izlazili iz tih situacija. Golman nas je spasao na početku u situaciji jedan na jedan. To je bio vrlo važan trenutak da ne dođemo u minus. Posle toga smo poveli sa 3-0 na poluvremenu i to je fantastično.

Ekipa PSV-a je, prema njegovim rečima, pokazala karakter i nije poklekla pod naletom Zvezde.

- Da, ponekad to moraš u fudbalu. Ostaneš sa 10 igrača i znaš da moraš da se boriš zajedno. To smo i uradili. Iako su svi bili bolesni, slabi i iscrpljeni. Neki momci nisu bili potpuno fit. Neki drugi igrači takođe nisu bili 100% spremni. Ja sam se osećao dobro i zbog toga sam bio srećan. Ponekad imaš takve situacije i moraš da se boriš do kraja. Završili smo sa 3-0 to prvo poluvreme, što je bilo važno.