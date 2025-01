"ON NIKADA NEĆE BITI NA NIVOU..." Milojević najavio duel sa PSV-om, pa šokirao sve izjavom o jednom igraču

Crvena zvezda i PSV igraju meč pretposlednjeg kola Lige šampiona, a pred taj duel pred novinare, srpske i holandske, izašao je trener crveno-belih, Vladan Milojević.

Milojević je najpre sumirao kompletne pripreme

- Malo je specifično i za nas, proiprem nas nisu zatekle, s obzitom da smo 24. decembra završili polusezonu...malo je bilo vremena za odmor. Nismo tokom leta imali sve igrače, pozitivno je što je sada u ovom periodu smo imali sve igrače, nije bilo odlazaka i dolazaka. Što se tiče priprema, specifične su , ne mogu da se setim kada smo igrali 21. janaura, to je u našoj zemlji mrtav period. Nama su inače zimske priprem bazične, no mi smo iskoristili maksimalno vreme u Turskoj, je da se fizički pripremimo, uigravamo. Odradili smo to na najbolji mogući način, koliko će to biti dovoljno videćemo. Drugačije su prijateljske i takmičarske utakmice, odradili smo šta jesmo, videćemo protiv jakog protivnika sutra.

Milojević je istakao da neće tražiti alibi.

- Mogu da kažem da imamo do kraja još dve utakmice, ajde da svrstamo u prvi deo za 2024. godinu. Nisam neko ko traži alibi i pričam o nekim stvarima, ali je jedino ostala žal što nisam imao sve igrače, imali smo vleiki broj povreda. Mimović, Glazer, Duarte, Ivanić... Svi imaj uveliki uticaj na igru, nećem ose vraćati na to, bilo je šta je bilo, momci su maksimalno odradil isve što smo radili. Za mene napad počinje od odbrane i obrnuto, sigurno su prijateljske utakmice, posle nekog perioda gde svaki igrač ima vremena da uđe u formu. Nadam se da nisu puno izgubili, to je svakako iza nas, sutra moramo biti fokusirani.

Prokomentarisao je igru PSV-a.

- Sigurno smo pratili utakmice, kao i svih protivnika. PSV je fantastična ekipa, dolazi iz jake lige, u svim elementima i fazama igre su jako dobri. Možda im je početka bio slabiji, ali to nas neće zavarati i ne umanje njihov potencijal. Biće jedna zanimljiva utakmica, moje pitanje samom sebi je šta možemo da očekujemo od nas. Sa tog aspekta će biti zanimljvia utakmica. Pokazali su oni rezultatima da su ozbiljan ekipa, treba gledati kontinuitet, imaju kvalitet i potencijal da prevaziđu krizu. Svaka utakmica je posebna, sutra nam dolazi protivnik, da ne ulazim u detalje, ali u svim aspektima su na visokom nivou. Igramo pred našom publikom, pozivam sve da dođu da nam pomognu. Termin jeste čudan, ali moramo dati maksimum. Biće dobra utakmica, to je sigurno.

Dotakao se Milojević Ivana Perišića.

- Da smo pratili utakmice jesmo, pratili smo ih od trenutka od kada su sa nama u grupi, imamo sve pozitivno, i ove poslednje tri ih nije ispratio rezultat. Jedna izuzetno dobra ekipa, holandska škola, dosta mladih igrača sa De Jongom koji je najiskusniji. Značajan igrač im je Perišić, ali na sreću neće imati pravo nastupa. Da li su oni favoriti? Nisam neko ko... Moj karakter mi ne dozvoljava ko je favorit, igraćemo protiv dobrog, kvalitetnig protivnika, sutra ćemo da vidimo ko će pobediti u 90. nekom minutu.

Govorio je o adaptaciji Silasa.

-Kod mene nema standardnih igrača, ne znam što se potencira to. Meni je jasno, vi gledate i pišete, ali moji igrači to znaju, biće izabrani oni koje ja sa stručnim štabom odaberem prema planu igre, taj sastav će da izađe. Taj sastav ne mora da bude najbolj isastav, ponavljam, sve sam time rekao. Kod mene su svi igrači standardni, to ko je standardan, ko će ići, dao dva tri dobra pasa... U ovom trenutku nisam načisto ko će izaći sutra.

- Igrač koji dođe, ako sagledamo sve činjenice... Možda niste upoznati... Silas je došao u trenutku kada je pušten da ode iz Štutgarta, opet sa druge strane može biit šok za njega, dolazi u nov usredinu. Naravno mi smo takvi kakvi jesmo, tražićemo da od prve utakmice bude najubolji, da pušta kišu, jer je plaćen toliko. Nekome treba vreme, a mislim da se Silas adaptirao, ne samo on, nego i oni koji su isto došli. Ja sam strpljiv i drago mi je, o tome smo pričali kada sam stigapo ja, bila je priča o Šerifu. Nekome treba kraće, nekome više vremena, ja sam strpljiv, mislim da se apsolutno adaptirao i integirsao u naš stil igre, i sa druge strane... Za sada je dobro i nadam se da će i u budćnsoti pokazivati dobre igre.

Komentarisao je to što je Seol bio u vojsci, pa ostao misteriozan po pitanju toga da li će Korejac biti starter.

- Ne čitam novine, ne znam šta su drugi pisali, sa druge strane što se tiče Seola... PA, on znate kako, nij bio tu ali je radio, bio je u vojsci, nije bio u bilbioteci, imao je aktivnosti. Ne znam odakle vam da će sigurno da igra. Tako da videćemo, u fizičkom stanju verovatno dobro puca, jer je rekao da su puno gađali. U dobrom je stanju ,dolazi iz različite kulture, profesionalac.

Na pitanje vezanom za Nemanju Radonjića, šokirao je sve svojom izjavom.

- Radonjić ne može da bude nikad na svom maksimumu. On ako bude neće igrati za Zvezdu, igraće u Mančester sitiju, ili Real Madridu, ako pretpostavimo da su oni najbolji na svetu. Ako ose slažete, ne znam, to je moje mišljenje.

Nije se obazirao na podatak da Zvezda nikada nije izgubila od holandskih timova.

- Nisam znao za taj podatak, sa druge strane mi ne stavlja nikakav pritisak, svakako postoji, veći il imanji. Vratiću se na to, dolazi nam fenomenalna ekipa, prava holandska, sa njihovim stilom igrama, agresivna, dobra u svim fazama. Biće zanimljvi utakmica, videćemo kako će se sutra sve to odvijati.

Na kraju je prokomentarisao da li Zvezda ima šanse za prolazak u nokaut fazu.

- Ovo je takmičenje gde se borimo da ostvarimo ciljeve. Nama je bitno naravno naredna utakmica. Da li ćemo da prođemo ili ne, ne bavim se tim kalkulacijama, to su prazne priče i ne vode ničemu. U fudbalu ako ste maksimalno koncentrisani na utakmicu koja dolazi, sve ostalo su priče pre i kalkulacije posle toga. Nikad ništa nisam nikome obećavao, ali mogu da kažem da bih voleo da moja ekipa da sovj maksimum, videćemo da li će biti dovoljno ili ne.

Kada se igra utakmica Zvezda - PSV?

Prvi takmičarski meč u novoj, 2025. godini, Crvena zvezda će odigrati u utorak, 21. januara u Beogradu, kada će od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić" odmeriti snage sa PSV-om iz Ajndhovena u pretposlednjem kolu Lige šampiona.

Tu utakmicu možete uživo da pratite uz prenos na sportskim stranicama portala "Novosti", baš kao i meč poslednjeg kola Lige šampiona, Jang Bojs - Crvena zvezda, osam dana kasnije.

