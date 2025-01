"MESI JE DOBAR, ALI..." Najbolji mladi fudbaler sveta Jamal otkrio ko mu je fudbalski idol

Jamal je u opširnom intervjuu za "CNN" govorio o prethodnoj godini, uzorima, školskim obavezama i mnogim drugim temama.

FOTO: Tanjug/AP

- Imao sam pet godina kada sam video da Nejmar igra u Santosu. Potom sam ga dve godine kasnije upoznao na Kamp Nou. Bio je to neverovatan osećaj. Tačno, i Mesi je tada bio u Barseloni, fantastičan je igrač, ali Nejmar je nešto drugo. Oduvek je bio i biće moj idol. Nejmar je zvezda i legenda fudbala - rekao je Jamal.

On je prošle godine postao prvak evrope sa Španijom.

- Sve se desilo vrlo brzo. Nije to normalno za tinejdžera, ali je lepo. Sjajno se osećam što beležim uspehe. Sve to ostavljam u prošlosti i gledam ka budućnosti. Ipak, trudim se da uživam u trenutku, jer je to nešto što me je mama učila od malih nogu.

Iako je već svetska fudbalska zvezda, on i dalje školu ne zapostavlja.

- Moram da idem na časove svaki dan i da radim domaće. I zaista svaki dan izvršavam školske obaveze. Ipak, imaju razumevanja i ako je neka važna utakmica, štede me. Ali ako prepoznaju da je lakši period u smislu klupskih obaveza, odmah mi daju i dodatani domaći - uz osmeh će Jamal.

Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu