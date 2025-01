DEŠAN PRESEKAO: Evo kada napušta klupu fudbalske reprezentacije Francuske

Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan potvrdio je da će se povući sa te funkcije posle Svetskog prvenstva, koje će 2026. godine biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, preneo je danas AP.

Francuski mediji objavili su u utorak da je Dešan odlučio da se povuče sa mesta selektora nacionalnog tima po završetku SP 2026.

- Ovde sam od 2012. godine, trebalo bi da budem tu do 2026. godine, do sledećeg Svetskog prvenstva, ali tu će se sve završiti, jer mora da se završi u nekom trenutku. Odradio sam svoj posao. Sa istom želju i strašću vodiću francuski tim na najvišem nivou do 2026. godine - rekao je Dešan u intervjuu za televiziju TF1.

Dešan je sa selekcijom Francuske 2018. godine osvojio Svetsko prvenstvo, a četiri godine kasnije "trikolori" su u finalu Mundijala poraženi od Argentine nakon izvođenja jedanaesteraca.

- Nisam ovde zbog rekorda. Najvažnije je da francuski tim ostane na vrhu kao što je bio dugi niz godina. Postoji život posle. Ne znam šta će biti u budućnosti - istakao je Dešan.

Dešan (56) je 2012. godine na mestu selektora Francuske zamenio Lorana Blana.

