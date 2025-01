PREMIJER LIGA: Čelsi doživeo novi "šok", Sautemptonov brod sve dublje tone, Mančester siti konačno upisao trijumf na svom stadionu

Fudbaleri Mančester sitija ubedljivo su trijumfovali na Etihadu protiv Vest Hema sa 4:1, dok Čelsi ponovo nije uspeo da trijumfuje, četvrti meč za redom u Premijer ligi, odigravši samo 1:1 sa Kristal Palasom.

Foto: Profimedia

Ovo je bio drugi uzastopni trijumf u Premijer ligi za Siti, a prvi kod kuće nakon dva uzastopna poraza.

Listu strelaca na "Etihadu" otvorio je bek gostiju Coufal, autogolom u desetom minutu, a prednost je duplirao Haland u 42.

Već u 58. minutu bilo je 4:0, pošto su u tri minuta golove postigli Haland i Foden, dok je počasni gol za goste bio delo Fulkruga u 71. minutu.

Fudbaleri Čelsija su imali sve u svojim rukama na gostovanju Kristal Palasu, ali se na kraju dogodio remi od 1:1.

Gosti su poveli posle sjajne akcije Sanča i strelca Palmera već u 14. minutu utakmice i prednost su čuvali bez većih problema.

Uspeo je Palas da se probudi u drugom poluvremenu, ali nikako nije mogao do gola sve do 82. minuta. Tada je Mateta pogodio za 1:1 i bacio "plavce" na kolena, koji do kraja meča nisu uspeli da dođu do tri boda.

A Sautempton je doživeo novi poraz. Osmi u poslednjih 10 mečeva. Deklasirao ih je kod kuće Brentford i to sa 5:0

Rezultati 20. kola: Mančester Siti - Vest Hem 4:1, Kristal Palas - Čelsi 1:1, Bornmut - Everton 1:0, Sauthempton - Brentford 0:5, Aston Vila - Lester 2:1, Totenhem - Njukasl 1:2. Večeras: Brajton - Arsenal. Sutra: Fulam - Ipsvič, Liverpul - Mančester Junajted. Ponedeljak: Vulverhempton - Notingem Forest.

Tabela: Liverpul 45 (-2), Arsenal 39 (-1), Notingem Forest 37 (-1), Čelsi 36, Nujkasl 35, Mančester Siti 34, Bornmut 33, Aston Vila 32...