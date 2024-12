BUM U SRPSKOM RUKOMETU! Legendarne rukometašice se vraćaju u reprezentaciju

Rukometna vest godine, makar kad je reč o ženskoj reprezentaciji Srbije.

Dragana Cvijić Foto EPA

Čuvena Dragana Cvijić, naš najbolji pivot u 21. veku, najavila je povratak u reprezentaciju Srbije, i ne samo to, već rekla i da će probati da i dalje najbolju srpsku rukometašicu, Andreu Lekić, ubedi takođe da se vrati u nacionalni tim.

– Kad Bregar više nije tu, pristala bih da se vratim u reprezentaciju. To sam i rekla. Ne znam ko će da bude selektor, baš me to zanima, ali volela bih da Srbija ide na veliko takmičenje. Mislim da, ako mogu da pomognem, ja bih to uradila. Bio bi veliki propust da se ne ode na veliko takmičenje. Onda bi bilo teže da se kvalifikuje na Evropsko prvenstvo, možda bismo otišli u pretkvalifikacije. Već smo u kanalu, dubiozi. I sad treba mnogo vremena da se vratimo. Ako mogu da pomognem, tu sam – rekla je Cvijićeva.

Igračica Ferencvaroša želi da pomogne reprezentaciji da u baražu za Svetsko prvenstvo protiv Slovenije, kako bi se i zadržao kontinuitet učešća na velikim takmičenjima, ali i da stvari konačno krenu nabolje. Zato bi volela i da svoju klupsku saigračicu, Lekić, vrati u reprezentaciju.

Foto: M.Vukadinović

– Predložiću je. Kad dođe u Mađarsku, pitaću je. Znam da ima još godinu i po ugovor sa Ferencvarošem. Iako je ona bliža odluci da prestane da igra, ne bih to volela. Nema razloga da prestane. Najbolji je srednji bek, odlično se dopunjuje sa Darijom Dmitrijevom, važna je ekipi, igra fenomenalno, treba nam – rekla je Cvijić.

Njih dve su se oprostile od reprezentacije zbog nezadovoljstva radom tadašnjeg rukovodstva Rukometnog saveza Srbije posle neuspeha na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre 2021. Nisu bile ni zadovoljne izborom Bregara za selektora nakon toga, iako su s njim sarađivale u Krimu.

– Radila sam s njim. On je miran za tako nešto, nema energuju koja nam je potrebna. Treba nam selektor koji ima viši cilj, koji će da nas motiviše, da ’rudari’ kao Bojana Popović što je radila u Budućnosti i pre u Crnoj Gori. Treba nam neko ko će da nam vrati glad, a ne da potcenjuje mlade igračice, da priča kako nemaju kvalitet.

Slovenački stručnjak za tri i po godine doneo je jedno veliko ništa, kao što su Cvijićeva i Lekićeva mislile. Pokazalo je to i nedavno Evropskog prvenstvo.

– Evo, da uzmemo čašu da je treniramo tri po godine, nešto bismo je naučili za taj period. Mnogo sam razočarana što je dozvoljeno da se to događa. Trebalo je da se reaguje posle prvog prvenstva kada su neke igračice napuštale reprezentaciju. Nisu one htele u penziju, nego zbog njega. Nisu htele javno da kažu. To su znali u Savezu, ali nisu reagovali.

Time se nadovezala i na priču da posle svega što su prošle sa Bregarom, 3 iskusne i jedne od najboljih igračica koje imamo, neće više igrati za nacionalni tim, bez obzira što ona želi da se vrati. U pitanju su Jovana Risović (naš najbolji golman), Sanja Radosavljević (dosadašnji kapiten) i Anđela Janjušević.

– Jako mi je žao zbog toga i to je veliki problem. Sigurna sam da su umorne od svega. Želela bih da ih u Savezu nekako zadrže, da budu okosnica za baraž. Moguće je da dobijemo Sloveniju. Selektor Adžić je izvukao najviše od te selekcije. Iako mnogi smatraju da su Slovenke bolje od nas, smatram da nisu, samo su bolje bile pripremljene. Napravile su veliki rezultat na EP, prošle grupu. Možemo da dobijemo narednog rivala, treba da se plasiramo na SP. Uvek smo bile kvalitetniji od njih – rekla je Cvijić.

Sad je sve na Savezu, koji prethodno mora da izabere selektora ženske reprezentacije. A ne bi bilo loše da pre toga konsultuju upravo Cvijićevu i Lekićevu, koje bi htele da se vrate u selekciju. Ne samo zato što su najbolje igračice koje Srbija ima i donele nam jedinu medalju, već bi ličnim kontaktom možda mogle da utiču na neko ime da prihvati posao. Evo npr. pomenutu Bojanu Popović, koja je bez angažmana.

