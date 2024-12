OBRT! Crvena zvezda ostala bez već viđenog pojačanja

Povratnička sezona OFK Beograda donela je stari sjaj klubu sa Karaburme, a igrama u dresu Romantičara široj javnosti predstavila su se neka nova fudbalska imena.

FOTO: FK Crvena zvezda

Među igračima koji su preuzeli važnu ulogu je i Edmund Ado, fudbaler na pozajmici iz Crvene zvezde, koji je ovih dana trebao da se vrati na Marakanu.

Ipak, sada je došlo do preokreta. Naime, kako prenosi "Maxbet sport", šampion Srbije je odustala od vraćanja Adoa.

Fudbaler iz Gane ne može da bude registrovan za dva preostala meča u Ligi šampiona, dok je konkurencija u veznom redu veoma jaka, pa je procenjeno da nema potrebe da Afrikanac od zime zaigra u crveno-belom dresu.

Foto arhiva VN

Ado će tako ostati u OFK Beogradu do kraja sezone, osim u slučaju neke unosne ponude iz inostranstva. Sjajni vezista je do sada odigrao 17 utakmica u dresu Romantičara, a ugovor sa Zvezdom ima do 30. juna 2027. godine.

Podsećanja radi, trajala je saga oko potencijalnog reprezentativca Gane praktično godinama, ali kada je konačno potpisao za Zvezdu nije dobio šansu. Ado zapravo nije ni zaigrao za crveno-bele na takmičarskoj utakmici, pa je uglavnom išao na pozajmice gde će i sada ostati.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.