"OVO NIJE KRAJ MOG MANDATA!" Trener Partizana šokirao izjavom na konferenciji za medije

Privremeni trener fudbalskog kluba Partizan Marko Jovanović rekao je danas da bi bilo važno da njegova ekipa završi jesenji deo Superlige pobedom protiv Radničkog u Nišu i popravi utisak posle dve vezane utakmice bez pobede.

FOTO: FK Partizan

"Za ovih šest meseci zajedno svašta smo prošli, od Evrope preko drugih stvari, čeka nas još jedna utakmica pa odmor. Malo se odužilo, ali sutra nam je mnogo važna utakmica i želimo da popravimo utisak jer znamo da prethodna dva meča nisu bila kako bismo svi želeli", rekao je Jovanović na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana igraju u subotu od 16 časova u Nišu protiv Radničkog, utakmicu 20. kola Superlige Srbije, poslednjeg u jesenjem delu šampionata. Dve ekipe su pre dve nedelje igrale zaostalu utakmicu petog kola, u kojoj su crno-beli pobedili s 3:1 u Beogradu.

"Znamo protiv koga igramo, igrali smo nedavno sa njima. Biće teško, Niš je uvek teško gostovanje, međutim, moramo da damo sve od sebe da sutra izađemo maksimalno na poslednju utakmicu, svaki igrač i stručni štab, da osvojimo tri boda", naveo je Jovanović.

On je rekao da među ekipama nema nepoznanica, da oba tima nemaju u poslednja dva meča pozitivan skor, što će i Radničkom biti dodatni motiv da završi sezonu na najbolji način.

"Imaju dobru ekipu, a i mi smo se pripremali za ovo što nas očekuje. Nadam se da ćemo pokazati karakter i reakciju na ova dva rezultata koja smo ostvarili u prethodne dve utakmice", rekao je Jovanović, misleći na remi protiv IMT-a 1:1 i poraz od Spartaka 1:2.

Govoreći o zdravstvenom stanju u ekipi, trener je rekao da se povredio Nihad Mujakić i da će posle pregleda biti poznato koliko je povreda ozbiljna, ali da ima alternativu pošto se vratio Mario Jurčević.

"Nadam se da nije ništa ozbiljno jer je veliki profesionalac i sjajan momak. Kada sam preuzeo ekipu nije bio u takmičarskom ritmu, nije levi bek već centralni defanzivac, ali je sve obaveze obavio maksimalno, dao je sve od sebe u svakoj utakmici. Kada vidim momka, stranca takoreći, da se toliko bori i daje sebe, iako nije bio fizički u najboljem stanju, poginuo je na terenu protiv Železničara. Molim se bogu da ne bude teža povreda, kao kod Zahida i Živkovića", dodao je on.

Jovanović je postavljen za privremenog trenera posle odlaska Save Miloševića i predvodiće ekipu na ukupno pet utakmica.

"Značilo bi mi mnogo da to bude pobeda, ali i igračima, da odu na pauzu s pobedom i korektnom razlikom u odnosu na protivnike iza nas. Što se mene tiče, ovo nije kraj mog mandata u Partizanu, imam ugovor do juna, ali pobeda bi značila zbog mnogih stvari i Partizana. Navijačima bi značilo, znam koliko im teško pada sve ovo. Imam ambiciju, sve bih dao da pobedimo, da igrači vrate veru navijačima. Lepše je otići na pauzu s pobedom nego s nekim lošim rezultatom", naveo je.

"Nije na meni da kažem šta će se dešavati. Posle prve dve pobede nisam ni leteo niti mislio da sam ne znam šta napravio, to je bila zasluga igrača. Nakon dva loša rezultata nisam pao u depresiju, dugo sam tu, mnogo sam prošao kao igrač, znam šta je Partizan. Ako napraviš dobar niz, a posle toga jednu nerešenu utakmicu, odmah je uzbuna i tenzija. Doživljam to kao normalno, ali distanciram to od igrača kako bi se fokusirali na teren", dodao je.

Pojedini mediji preneli su da je glavni kandidat za novog trenera Partizana Nikola Drinčić, koji sada predvodi narednog protivnika crno-belih.

"Ne mogu o tome konkretnije. Ima veliku perspektivu kao trener, veliki je partizanovac. Njegova ekipa izgleda jako dobro i ako nastavi tako, lepa karijera je pred njim. Koji su dometi - ne znam, kao što ne znam ni za sebe. Ali imam reči hvale za njega kao pravog partizanovca, koji, kao ja, prvo voli Partizan pa onda sve ostalo", rekao je Jovanović.

Govoreći o sastavu, rekao je da će u subotu u ekipi biti tri-četiri bonus igrača, među kojima će biti Ibrahim Zubairu, a da će utakmicu početi Nemanja Nikolić koji je, kako je trener ocenio, zalaganjem zaslužio da bude prvi napadač.

Jovanović je rekao da je ganut podrškom koju je dobio bivši košarkaš Partizana Matijas Lesor, koji sada igra za Panatinaikos, nakon teške povrede koju je doživeo sinoć tokom utakmice u Evroligi protiv Baskonije.

"To je pokazatelj kako stranac može da zavredi ljubav naših navijača, on je uvek ostavljao srce na terenu. Koju god našu stranicu da sam otvorio, bila je velika podrška, to me čini srećnim. Znam da smo mi neki vremenski period ostali dužni navijačima što se tiče mnogih stvari i u ove dve utakmice, ali mogu da kažem navijačima da dajemo sve od sebe na svakoj utakmici i na svakom treningu", rekao je on.

"Igrači koji su sad tu su naša realnost i voleo bih da svi ti ljudi koji daju podršku Lesoru, podržavaju fudbalski klub Partizan, pravi grobari i navijači koji gledaju samo ljubav prema klubu, podrže i ove naše mlade igrače. Kad je za kritiku, apsolutno jeste, ali da ih zamolim iz srca da shvate da smo u tranzicionom periodu koji je jako težak za klub i nije lako spojiti sve ovo što uprava radi i pretočiti u dobar rezultat", dodao je on.

Bivši fudbaler Partizana rekao je da će biti potrebno strpljenje i zajedništvo.

"Ovo je period koji će trajati, težak tranzicioni period. Uveravam vas, biće sve bolje i mnogo drugačije u periodu koji dolazi. Odgovorno tvrdim. Dajte podršku mladim igračima da im bude lakše u narednom periodu", naveo je Jovanović.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.