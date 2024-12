KOMPANI OTKRIO: Poznato kada se Hari Kejn vraća na teren

Trener Bajerna Vensan Kompani izjavio je da bi engleski fudbaler Hari Kejn mogao da bude u konkurenciji za utakmicu protiv Lajpciga u Bundesligi, prenosi danas AP.

Foto: Profimedia

Kejn je odradio današnji trening sa ostalim igračima Bajerna. On je povredio tetivu 30. novembra u utakmici protiv Borusije iz Dortmunda (1:1).

- Neću da kažem da li će početi ili ne. Važan je današnji trening. Ako sve prođe dobro, sutra će definitivno igrati - rekao je Kompani.

Treninzima se vratio i Alfonso Dejvis, a Serž Gnabri se i dalje oporavlja od povrede kolena.

Bajern će sutra u Minhenu dočekati Lajpcig u 15. kolu Bundeslige.

- Već smo rekli da ne možemo zameniti Harija. On ima neverovatan osećaj za to gde treba da bude u šesnaestercu. Takođe nam je mnogo pomogao i u odbrani. On je jedan od najboljih igrača u šesnaestercu, tamo pravi razliku. Nema mnogo igrača koji to mogu - dodao je trener Bajerna.

