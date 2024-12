NIKOLA DRINČIĆ U PARTIZANU? Oglasio se trener Radničkog, ovo je prava istina o tome

FUDBALERI Radničkog u 20. kolu Superlige Srbije dočekaće Partizan. Kao grom iz vedra neba dan pred meč prenela se vest da bi Nikola Drinčić mogao da sedne na klupu "parnog valjka", a danas se oglasio i strateg Nišlija.

FOTO: A. Ilić

Dva dana pred duel Radničkog i Partizana održana je redovna konferencija za medije na Čairu, a nezaobilazno pitanje novinara bilo je i o sudbini mladog stratega - "hoće li Nikola Drinčić put Humske ili ostaje na Čairu?"

- Da ne ispadne da bežim do odgovora, nije bilo nikakvih kontakata. Treba da se usredsredimo na ovu utakmicu i to je to - rekao je Drinčić.

Podsetimo, Partizan je pre dve nedelje igrao u Humskoj protiv Radničkog zaostali meč petog kola Superlige, slavili su crno-beli rezultatom 3:1, a potom je četa Marka Jovanovića izgubila duel sa Spartakom, slavila protiv Železničara iz Pančeva i potom remizirala sa IMT.

Sa druge strane Radnički je vezao četiri poraza, ali je i dalje u gornjem delu tabele.

