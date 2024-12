FSS PROGLASIO NAJBOLJE: Vlahović se zahvalio iz Torina, Sara Stokić i Andrija Maksimović budućnost, Damjanović najperspektivniji trener...

Fudbalski savez Srbije (FSS) dodelio je nagrade za najbolje pojedince u 2024. godini.

FOTO: AP/Tanjug

Najbolji trener - Vladan Milojević - nagradu mu je uručio Branko Radujko.

- Velika mi je čast da budem izabran za trenera godina. ova godina je bila izuzetna i za mene i za klub, osvojili smo duplu krunu, plasirali smo se u LŠ, oborili smo rekorde... Individualna nagrada ne može dabud emoja, ne pripada samo mene i več mom klubu. Stručni štab i igrači imaju udeo, moj klub, ponosan sam na Zvezdana Terziča, Mrkelu, Marina. Živimo kao jedna duša. Sledeće godine imamo dosta izazova, to su izazvoi koji su veći nego u 2024. Ndam se da ćemo uspeti da ponovimo rezulatate i da na pravii način prezentujemo Zvezdu u Evropu i svetu. Predstavljamo i Beograd i Srbiju. Hvala svima, srećni praznici - rekao je Milojević.

Najbolji - Dušan Vlahović

Nagradu u njegovo ime primio je Milovan Mitić, prijatelj porodice Vlahović.

- Žao mi je što nisam sa vama, obaveze su mi nisu dozovlile. Ovo priznanje je velika čast i podstrek za dalje. Hvala svima koji su glasali za mene. Naš cilje je plasman na SP i da ostanemo u Ligi nacija. Mi smo Srbija, želimo sve najbolje. Veliki pozdrav iz Torina - poručio je Vlahović.

Najbolja - Nina Matejić

- Ona je rođena za svetske metropole, dali u kopačkama ili šitklama. Svejedno je - glasio je deo najave za Ninu Matejić, najbolju fudbalerku Srbije,

- Ovo veče je posebno, velika mi čast što stojim ovde. Zauvek ću pamtiti 2024, biće model za budućnost. Hvala saigračima, mom mentoru. Porodica mi pruža podršku. Uvek sam tu za reprezentaciju, jer je najlepši osećaj nositi ovaj grb - rekla je Nina.

Najperspektivniji trener za 2024. godinu - Jovan Damjanović

Damjanović zbog obaveza sa TSC-om nije došao na svečanost, a angradu je primo njegov sin Aleksa.

Oni su budućnost - Sara Stokić i Andrija Maksimović

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije (FSS) Branko Radujko rekao je večeras na svečanosti FSS povodom dodela Zlatnih lopti da svi u Savezu žele moćan srpski fudbal, kako reprezentativni, tako i klupski i najavio promene sistema takmičenja u Superligi od sezone 2026/27.

- Važno je i odgovorno da danas kažemo šta sve planiramo u sledećoj i u narednim godinama. Želimo da čuvamo i negujemo fudbal, da ga popularizujemo, da stvorimo uslove da se on igra svuda gde ima dece i gde ga vole. Šta želimo kad su rezultati u pitanju? Želimo moćan srpski fudbal. Želimo da srpski fudbaleri ponovo imaju važnu ulogu i najvećim evropskim klubovima. Želimo da srpski klubovi budu redovni učesnici grupnih faza Lige šampiona, Lige Evrope i Lige konferencija. Želimo da reprezentacija bude moćna i da redovno učestvuje na velikim takmičenjima i da se tamo "pobije" za najviši plasman - rekao je Radujko večeras u Sava centru.

Radujko je istakao da ne postoji razlog zašto neko iz regiona to može, a mi ne možemo.

- To zavisi od našeg posvećenog rada i odlučnosti da menjamo stvari u srpskom fudbalu. Potrebno je par faktora, to je infrastruktura, da bi se igrao dobar fudbal, potrebni su nam dobri tereni. Prednjačimo sa investicijama u regionu, izgradili smo moderne i efikasne stadione u Leskovcu, Zaječaru, Loznici, gradi se Nacionalni stadion. Videli smo na osam superligaških i prvoligaških klubova nove terene. Zvezda i TSC imaju terene koji ispunjavaju sve uslove UEFA. Zajedno uz njihovu podršku, Vlade i predsednika do kraja 2026. godine zatvorimo investicioni ciklus od 26 terena u Srbiji, za treninge, kampove - dodao je Radujko.

Najavio je zatim veliki zajednički projekat FSS sa kolegama iz Albanije.

- Do kraja 2026. godine smo se prijavili da budemo suorganizator Evropskog prvenstva 2027. za igrače do 21 godine. Pored infrastrukture, drugo, veoma važno je da sa igračima, novim talentima, profesionalcima radimo što je to bolje, drugi stub je obrazovanje, stvaranje stručnih, modernih trenera, uložićemo mnogo više nego do sad u obrazovanje u sudija, stručnog osoblja, fudbalskih i administrativnih radnika. Napravićemo modernu akademiju i verujemo da ćemo time umnogome promeniti fudbal na bolje u našoj zemlji - podvukao je Radujko.

On je najavio i promenu sistema takmičenja u Superligi.

- Novi sistem takmičenja stvaramo, zahvalan sam svim klubovima koji su se uključili, da dođemo do dinamičnog, konkurentnog takmičenja u Superligi i Prvoj ligi, pa da primenimo to u omladinskom i kadetskom fudbalu. Nameravamo da to krene u 2026/27, da to donese konkurentnost na evropskom nivou, da damo mladim igračima šanse, da ne stagniraju posle 19 godine i da će to dovesti do novih reprezentativaca, kao što smo dobili neke nove igrače u Superligi, Prvoj ligi. Moramo da imamo takmičenja od integriteta, u koje veruje publika, sponzori i investitori - istakao je generalni sekretar FSS.

Posebno se osvrnuo na mere integriteta svih takmičenja pod okriljem FSS.

- Najodlučnije sprovodimo mere integriteta, imali smo potvrđene presude za nameštene utakmice, prvi koji je pokrenut iz Srbije, a koji nije dodeljen od UEFA. Taj slučaj je važan za ugled našeg fudbala u Srbiji i jasna poruka svima da nema mesta nameštanju u srpskom fudbalu. Pozivam fudbalere, sudije, trenere, da se ne stide, gde ima neregularnosti, ovi procesi će se uvek voditi do kraja, da se jave. Samo tako ćemo vratiti publiku na stadione, privući investitore u klubove - dodao je Radujko.

Na kraju je Radujko poslao optimističnu poruku celokupnoj javnosti.

- Mi verujemo u naš fudbal, verujemo u ono što je prikazala reprezentacija do 17 godina na Euru. Verujemo u ono što je prikazala naša A reprezentacija u Leskovcu, ono što je prikazao TSC u meču protiv Luganu, Zvezda u Ligi šampiona, verujemo da će Partizan, Vojvodina, Čukarički ponovo u Evropu. Sigurno je to ostvarivo, zavisi samo od nas. Hvala svima koji su se već uključili, ne smem da zaboravim njih, verujem da će da rekorde obaraju i narednih godina. Želimo da ostanemo u elitnoj grupi Lige nacija. Hvala svima, ljudima u Leskovcu, Nišu, Novom Sadu koji je postao sedište mlade reprezentacije, našim sunarodnicima. Vidimo se za godinu dana - zaključio je Radujko.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.