JOVANOVIĆ ŽELI POBEDU PRED "GROBARIMA": Partizan čeka IMT, a nije sve idealno

Privremeni trener Partizana Marko Jovanović izjavio je da je IMT dobar tim, ali je dodao da očekuje reakciju fudbalera "crno-belih" posle poraza od Spartaka.

FOTO: FK Partizan

Fudbaleri Partizana su pre tri dana poraženi u Subotici od Spartaka (1:2) u zaostaloj utakmici šestog kola Superlige Srbije.

"Crno-beli" će sutra od 19 časova na svom terenu dočekati IMT u 19. kolu Superlige Srbije.

- IMT je dobra ekipa, znamo da će da bude teška utakmica, kao i svaka. Oni su dobra ekipa, koja je dolaskom trenera Zorana Vasiljevića, ušla u seriju od četiri utakmice bez poraza. Dobri su, znam ih, imaju dosta brzih igrača. Očekujem reakciju ekipe, da pokažemo karakter, damo sve od sebe i pobedimo, rekao je Jovanović na konferenciji za medije.

On je pozvao navijače da u velikom broju podrže igrače na sutrašnjem meču. Partizan je odlučio da ulaz na utakmicu protiv IMT-a bude besplatan.

- Ovo nam je poslednja utakmica ove godine pred našim navijačima. Pozivam ih da dođu da nas podrže. Videli smo u Berlinu kakvu su atmosferu napravili na meču košarkaša, koliko su pomogli. Pozivam ih da dođu sutra da podrže ekipu, oni su srce i duša ovog kluba, sa njima je sve lakše, dodao je trener Partizana.

Jovanović je istakao da će tokom dana biti poznato da li će Mario Jurčević biti u konkurenciji za utakmicu sa IMT-om.

- Ako bude u redu, najviše što može je da bude na klupi, pošto Jurčević već neko vreme pauzira. Imamo par sitnih problema sa povredama igrača zbog prošle i pretprošle utakmice koju smo igrali na veštačkoj travi. Videćemo večeras na koga možemo da računamo. Da se ne vraćam na standardne igrače, koji su već neko vreme odsutni, naveo je trener Partizana.

On se potom još jednom osvrnuo na utakmicu sa Spartakom.

- Imali smo šansu da zatvorimo meč u prvom poluvremenu. Nismo uspeli, drugo poluvreme smo slabije odigrali, ne bežim od toga. Probali smo da osvežimo ekipu, bez jačih treninga, radili smo na psihološkoj pripremi, pričao sam sa igračima na tu temu, najbitnije je da pokažu karakter, želju i volju. Pobeda protiv IMT-a bi nam mnogo značila, onda imamo još jednu utakmicu u Nišu i idemo na pauzu gde će igrati moći da se odmore, ostave sve po strani. Zato želim i zahtevaću sutra da pokažemo reakciju. Očekujem od igrača koji počnu, a nisu igrali prethodni meč, da donesu novu energiju", istakao je trener Partizana.

Jovanović je priznao da mu je teško pao poraz od Spartaka.

- Klub je u nekoj vrsti tranzicije, situacija je sve bolja i bolja, možda nije vidljiva na oko navijačima, ali jeste. Ja sam bio na njihovom mestu i dobro znam koliko je teško kada se uđe u prvi tim. Ne očekujem od mladih igrača da rešavaju utakmice, niti bi navijači trebalo to da očekuju. Trebalo bi da daju sve od sebe, zadovoljan sam kako se ponašaju, treniraju i kako igraju. Od svoje filozofije koju forsiram ove tri utakmice neću odustati. Zagovornik sam nekih trenera koji su me vodili ovde u Partizanu i kada sam bio pomoćnik, da bi trebalo da igraju naša deca, naravno ne njih sedmorica na terenu, nego da se napravi balans. Stojim iza njih, oni se sjajno ponašaju, kada prođu pripreme biće sve bolji, naveo je Jovanović.

On je naglasio da igračima Partizana ne sme da se ponovi loš ulazak u utakmicu.

- Nisam bio zadovoljan kako smo ušli u utakmicu. Nedostaje nam Gajas Zahid u organizaciji igre. Ne bežim od odgovornosti, verujem u ove momke. Falio nam je taj ulazak u igru, da smo imali sreću da rešimo utakmicu, mi bismo pričali o trećoj vezanoj pobedi. Sve je to normalno u fudbalu, ne dopuštam da to loše utiče na mene, pokušavam da to prenesem na igrače, zaključio je Jovanović.

Partizan se nalazi na drugom mestu na tabeli SLS sa 37 bodova, dok je IMT na 13. poziciji sa 18.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.