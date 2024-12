RADNIČKI U PROBLEMU PRED EL KLASIKO - Drinčić: Situacija je takva kakva je

Fudbaleri Radničkog gostovaće ekipi Napretka u 19. kolu Super lige Srbije. Kruševljani su nedavno promenili trenera, a na klupi će se naći Slavoljub Đorđević, koji je prošle godine u ovo vreme predvodio Radnički.

FOTO: A. Ilić

- Napredak je poslednju utakmicu izgubio na način, na koji je izgubio. Odmah se video pomak u igri. Đorđević je trener koji zna svoj posao, zna šta radi, kako da motiviše ekipu. Stoje defanzivno jako dobro tako da smo se pripremali za to. Očekuje nas jako teška utakmica, da kažem neki mali derbi, i mi smo spremni. Imamo određenih problema i poslednje dve-tri utakmice su to pokazale. Situacija je takva kakva je, nećemo da kukamo, znamo na koje fudbalere možemo računamo, njima smo se posvetili i izguraćemo ove dve utakmice do kraja.

Jedan od najmlađih u ekipi, izdanak omladinske škole niškog kluba Mihajlo Terzić, spreman je za komšijski derbi.

- Upoznat sam sa rivalitetom klubova, naravno. Isto tako, svestan sam situacije u kojoj se trenutno nalazimo i u kakvom momentu dolazi ovaj meč. Moramo da pokušamo da se izdignemo iz ove situacije u kojoj smo, to jest u seriji negativnih rezultata. Mislim da to neće biti nimalo lako protiv ekipe Napretka na njihovom stadionu. Mi smo spremni, moramo da damo sve od sebe, motivacija ne sme da manjka i da pokušamo da se vratimo na pobednički kolosek.



Utakmica između Napretka i Radničkog zakazana je za nedelju 15. decembar u 13 sati. Glavni sudija biće Marko Ivković.





