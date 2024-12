"MOJE SRCE JE CRVENO-CRNO!" Dejan Savićević precrtao Zvezdu pred gostovanje Milanu

Uoči duela protiv Crvene zvezde, Dejan Savićević je pričao o istoriji Milana i svojoj karijeri na "San Siru" gde je jedna od ikona.

Kao i uvek direktan, svidelo se to nekome ili ne, Savićević je precrtao Zvezdu pred gostovanje na San Siru.

- Milan je mnogo jači od Crvene zvezde! Izgubio je od Atalante, ali odmah se vraća u Ligu šampiona i ima dobru priliku da se iskupi za poraz. Milanove noći u Evropi često su bile lepe, imao sam sreću da ih doživim.

Zvezdino gostovanje na San Siru bila je, međutim, usputna tema. Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore prisetio se 1994. godine i finala Kupa šampiona u Atini protiv Barselone kada je čudesnim lobom osigurao "ušati pehar" slavnom italijanskom klubu.

- Eh, da. Oni su s pravom bili favoriti, ali su napravili veliki haos. Bili su prepotentni, uvereni da će nas uništiti, a mi smo pobedili sa 4:0, dva gola Masaro, jedan moj i zatim Desai. Favoriti ne pobeđuju i ne uživaju baš uvek - kazao je Savićević na početku razgovora.

Lob-šarenu dugu Genija prati anegdota sa Berluskonijem. Šta vam je rekao, pita se novinar "Gazeta delo sporta":

- Voleo me je i veče pre utakmice me je pozvao telefonom: 'Dejane, već dve godine ti pomažem i branim te, ako si genije – dokaži to".

Dokazali ste i ušli u legendu Milana i najlepših golova. Nije loše, zar ne?

- Da, da. Jako mi je drago što me se ljudi sećaju, Milan ima ogromnu istoriju, jedna je od najvećih i najpoznatijih ekipa na svetu i zaista je lepo znati da si deo te priče. Pozvali su me na ceremoniju povodom 125 godina, ali ne mogu da dođem u Milano. Žao mi je, znam da će biti mnogo saigrača i prijatelja, ali sam zauzet sa svojom Federacijom, predsednik sam, ima puno posla. Svima šaljem veliki zagrljaj.

Zagrljaj koji mu svakako uzvraćaju oni koji ne zaboravljaju srećne sezone Genija.

- Napravio sam dobre stvari, neke manje dobre. Đavo mi je dao mnogo, možda sam mogao da pružim više: moje srce je crveno-crno - naveo je Savićević.

