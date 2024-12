"I TREBA DA DOBIJEM OTKAZ": Gvardiola posle teškog poraza od Liverpula

Fudbaleri Mančester Sitija diveli su šesti poraz u poslednjih sedam mečeva u svim takmičenjima, a četvrti uzastopni u Premijer ligi što je najgori niz jednog aktuelnog šampiona Engleske ikada. Građani su potpuno nadigrani na Enfildu i izgubili sa 2:0.

Trener Mančester sitija Pepu Gvardioli je teško pao poraz od Liverpula, ali je poručio da sada želi da podrži svoje igrače više nego ikad ranije.

U jednom trenutku navijači na Enfildu počeli su da "pevaju“ Pepu Gvardiolu poznatu pesmu "Dobićeš otkaz ujutru“, namenjenu trenerima kad zaređaju sa lošim rezultatima.

- To mi sad pevaju na svim stadionima. Svi navijači žele da dobijem otkaz, počelo je u Brajtonu! Možda su u pravu posle svih ovih rezultata. Ipak, nisam to očekivao da ću čuti i na Enfildu. Nisu to uradili pri 1:0, već na 2:0. Stvarno to nisam očekivao od navijača Liverpula, ali to je deo igre - kazao je Pep Gvardiola kako pišu engleske medije.

Ne pamti se da su Gvardiolini igrači delovali tako inferiorno kao protiv Liverpula. Kaže da je mnogo razloga što se sve ovo dešava.

- Nismo imali predsezonu, a zatim su stigle povrede, ali znamo to i moramo da preživimo sa tim. Takmičili smo se protiv Liverpula, ali nismo stvorili mnogo šansi. Nemamo trenutno tempo na sredini terena, oni su jači u duelima i moramo da budemo mnogo bolji sa loptom - rekao je Gvardiola.

