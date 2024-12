"MOŽDA PRESUDI NAŠA VEĆA ŽELJA": Fudbalerke Srbije sanjaju čudo protiv Švedske

Fudbalerka Srbije Jovana Damnjanović izjavila je danas da njen tim nema šta da izgubi na meču protiv Švedske u revanšu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo, koje će biti odigrano 2025. godine u Švajcarskoj.

FOTO: FSS

Fudbalerke Srbije su 28. novembra u Leskovcu poražene od Švedske rezultatom 2:0 u prvom meču baraža za plasman na Evropsko prvenstvo.

- I pored poraza u prvom meču, mislim da je i dalje sve otvoreno. Stara poslovica kaže 'nada poslednja umire' i mi ne pomišljamo na predaju, naprotiv. Uostalom, nemamo šta da izgubimo, a možemo mnogo da dobijemo. Sve devojke su motivisane, dobro smo se spremile i verujem da ćemo napraviti rezultat koji će nam odgovarati - izjavila je Damnjanović, prenosi zvanični sajt FSS.

Ona je podsetila da je Švedska bila favorit uoči baraž mečeva.

- Šveđanske su igrale fudbal kad kod nas lopta nije ni postojala, ni liga ni ženski fudbal. Mnogo ulažu, mnogo se prati liga, njihove devojke igraju u jakim evropskim klubovima, sa mnogima sam igrala tokom karijere. Sve devojke imaju iskustvo igranja velikih utakmica, orijentisane su ka cilju, stalne su učesnice najvećih evropskih i svetskih takmičenja. Ali znate kako, sve to ne mora da bude prevaga na terenu, jer fudbal je igra koja mnogo, mnogo puta priredi iznenađenje. Možda sutra presudi naša veća želja, motiv, karakter, mentalitet. U Leskovcu smo primili golove iz totalno drugačijih situacija od onih za koje smo mislili da predstavljaju opasnost. Nadam se da ću ovde imati više sreće, ali i da ću biti bliže protivničkom golu - navela je Damnjanović.

Reprezentativka Srbije Nina Matejić izjavila je da njen tim može da igra protiv Švedske.

- One su u Leskovcu pokazale koliko su jak protivnik, ali nismo se ni mi pokazale u lošem svetlu. Verujem da ćemo sada sebe prikazati u još boljem izdanju - istakla je Matejić.

Reprezentativka Srbije je izjavila da i reprezentacija Švedske ima slabe tačke.

- One su naravno manje u odnosu na kvalitet, ali imali smo video analizu, znamo gde su ranjive, treba to da iskoristimo. Imaju prednost iz prvog meča, ali mislim da možemo da pobedimo ovde, uzvratimo rezultatom koji bi nas sve oduševio. Bilo bi to sjajno, rezultat koji bi ušao u istoriju ženskog fudbala u Srbiji. Očekuje nas fenomenalan ambijent, videli smo prilikom analize da su tribine uvek pune u Stokholmu, veliki je to motiv za nas, ali svesne smo da će biti teško. Važno je da sve damo sve od sebe, a rezultat neka bude nagrada za jedan takav odnos - zaključila je Matejić.

Revanš duel je na programu sutra od 19 časova u Stokholmu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.