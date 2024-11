MIJATOVIĆ RAZBIO ZABLUDE! Država ne guši, ona pomaže Partizan, otkrio i da li će u Fudbalski savez Srbije

Član Radne grupe Partizana Predrag Mijatović rekao je danas da taj fudbalski klub ima podršku vlasti i da su tvrdnje da predsednik Aleksandar Vučić želi da uguši Partizan "urbana legenda".

FOTO: FK Partizan

Mijatović je gostujući na telviziji N1 na pitanje da li sadašnja uprava kluba ima podršku vlasti, odgovorio: "Koliko ja znam, naravo da ima, ne samo vlasti, nego i privrednika koji su navijači Partizana, pa čak i medija".

- Potpuno sam spreman da pričam iskreno i pošteno o svemu onome što se dešava, šta se dešavalo i šta želimo da uradimo, kako ćemo to uraditi, a da li ćemo biti uspešni, vreme će pokazati. Spremni smo da donosimo nepopularne odluke, radićemo to, svidelo se to nekome ili ne. Drugačije je kada gledate spolja, pogotovo u fudbalu - naveo je Mijatović.

Mijatović je pre nepuna dva meseca došao u Partizan kao član Radne grupe zadužen za sportski sektor zajedno sa Rasimom Ljajićem.

Upitan je da prokomentariše tvrdnje navijača Partizana da je cilj predsednika Srbije da uguši klub.

- Ne znam kako mogu da misle tako nešto ako ja ili neko ko je u klubu kažemo da je to potpuno drugačija priča, drugačija konotacija, urbana legenda, isto kao sa sudijama - rekao je Mijatović.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Na dodatno pitanje da je to tvrdio najuspešniji trener Košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević, Mijatović je rekao da poštuje sve što je on uradio, ali da takvo mišljenje u ovom trenutku nije logično.

- I ja sam drugačije mislio o nekim stvarima pre nego što sam došao u Partizan. Ali kada vidite kakva je realna situacija, onda vam je jasno da ste možda bili u zabludi. Nemamo vremena da se bavimo svim komentarima. Mogu da dođu i da im se transparentno objasni kakva je situacija i promenili bi mišljenje - naveo je on.

Mijatović je ponovio da je situacija u klubu komplikovana i teška i da će sadašnja uprava uraditi sve što može da situaciju zaokrene i da Partizan krene novim putem.

On je rekao da je pun pogodak njegov dolazak u Partizan, koji je u najtežem institucionalnom, sportskom i finansijskom momentu otkakao postoji, ali da je sa saradnicima spreman da se uhvati ukoštac sa tim stvarima.

Članica Radne grupe Milka Forcan nedavno je izjavila da bivša uprava radi protiv interesa sadašnjeg rukovodstva.

- Ne želim da se vraćam unazad i tražim krivce, treba da tražimo rešenja, nemamo vremena da se time bavimo. Shvatamo da se oni i te kako bave nama, na način nekakvih opstrukcija, kontakata sa delom zaposlenih u Partizanu, dobijanjem informacija, sa malo većih spletkarenja na sve što radimo. Savetovanja da smo mi privremena grupa, da imamo rok trajnja, da se ne sekiraju i da će se jednog dana, kada mi ne budemo mogli da uradimo ništa, vratiti i sve će se vratiti na staro - rekao je Mijatović.

- To bi bilo ubitačno za Partizan. Iskreno mislim da i ako mi ne nastavimo, da neće doći oni stari jer ako dođu, onda Partizan ima ozbiljni veliki problem - dodao je nekadašnji fudbaler Real Madrida, Juventusa i Partizana.

FOTO: FK Partizan/Miroslav Todorović

Partizan ima dugovanja od 60 miliona evra, a upitan kako to klub rešava, Mijatović je rekao kroz sistematizaciju i rezanje troškova i da očekuje od toga oko dva miliona evra uštede do kraja mandata Radne grupe.

On je ponovio da država pomaže finansijski i da klub prođe monitoring Evropske fudbalske unije (Uefa), kako bi dobio dozvolu za takmičenje. Takođe je istakao i pomoć sponzora i svih ljudi dobre volje koji vole Partizan, ali je naglasio da će biti potrebno mnogo više od toga, odnosno i pomoć institucija, privatnog i javnog sektora.

- Moramo da vratimo poverenje sponzora, da na neki način postavimo Partizan na normalan i savremen put. Prvo da vratimo navijače na stadion. Da vratimo poverenje svih koji su nekad pomagali a ne pomažu više, moramo da budemo pokretači - dodao je Mijatović.

On je rekao da se Sportski centar u Zemunu obnavlja zahvaljujući novcu iz privatnog sektora ljudi koji su navijači Partizana i da je to važno kako bi se poboljšali uslovi za rad sa mlađim kategorijama.

Upitan o očekivanjima navijača da se poprave i rezultati, Mijatović je podsetio da sadašnja uprava nije učestvovala u stvaranju sportskog projekta i ekipe.

- Mi tu sada možemo da uradimo pozitivne stvari, da osvežimo ekipu, ali ne možemo da je pojačamo jer za to treba novac koji u ovom trenutku nemamo. Poboljšaćemo kvalitet našeg tima, nemam dilemu. Ovakva situacija ubrzava donošenje odluka koje ne bismo doneli da je drugačije, da damo šansu mladim igračima iz naše akademije", rekao je on.

- Kada nema novca, onda se traže usluge. Siguran sam da na osnovu poznanstava i kontakata mogu da nagovorim neki klub da nam pozajmi nekog igrača do kraja sezone, a ako ova grupa nastavi dalje, onda ćemo napraviti mnoge stvari - dodao je.

FOTO: FK Partizan

Mijatović je ponovo apelovao na navijače da ne vređaju predsednika države na stadionu.

- To ne kažem zato što pomaže nama, ali i drugim klubovima, bunio bih se i da smo klub koji ima budžet 100 miliona i da nemamo dug jer mislim da takvim stvarima nije mesto na stadionu. Isto bih mislio i da na političkim protestima neko počne da peva himnu Partizana. Nije logično, smeta mi - rekao je Mijatović.

Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko rekao je da bi voleo da Mijatović preuzme mesto potpredsednika saveza.

- Bila bi mi čast i Partizan bi imamo potpredsednika u Savezu, što je bitno. Ali nisam srpski državljanin, po statutu FSS onda ne mogu. Morao bih da se odreknem španskog državljanstva, a to ne bi bilo pametno, pošto sam se godinama borio da ga steknem - rekao je Mijatović i dodao da podržava ideju o reformi u FSS i razvoju domaćeg fudbala.

