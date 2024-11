POTRESI NA MARAKANI! Kapiten najavio odlazak iz Zvezde?

Štoper i kapiten Crvene zvezde Uroš Spajić je ove sezone nosilac odbrane crveno-belih zajedno sa Naserom Đigom.

FOTO: M. Vukadinović

Spajić je u razgovoru za ruski Čempionat pričao o dosadašnjoj sezoni, a upitan je i o potencijalnom povratku u Rusiju, gde je branio boje Krasnodara.

– Sada sam fokusiran na Crvenu zvezdu. Ostalo nam je još mesec dana do pauze. Ali ako bi se pojavilo nešto zanimljivo, uvek bih to razmotrio. Za Rusiju me vežu lepe uspomene, tamo sam bio veoma srećan. Ako se pojavi ponuda iz tamošnje Premijer lige, bio bih zainteresovan i uvek bih razmišljao o tome, rekao je Spajić za Čempionat.

U ovoj sezoni, Spajić je odigrao 15 utakmica i postigao jedan gol, pokazujući svoju vrednost na terenu i doprinos timu Crvene zvezde.



Bonus video: Ovo su deca skandirala Bugarima na meču Srbija - Bugarska u Leskovcu

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.