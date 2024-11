"TEŽAK JE TO POSAO..." Milošević pred Napredak zabrinuo "grobare"

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je danas da ima problema sa povredama igrača i naveo je da će biti potrebno vreme dok "crno-beli" ne osete boljitak.

FOTO: Tanjug/AP

"Crno-beli" će u nedelju na svom terenu dočekati Napredak u 16. kolu domaćeg šampionata.

- Gajas Zahid je trebalo da dođe u subotu, pa je neku prehladu na sve to dobio, pa sam mu dozvolio da ostane još par dana. Ionako nećemo računati na njega u dogledno vreme, očekujemo ga danas-sutra da stigne sa konkretnim rezultatima. Ali, kad dođe, neće se promeniti situacija nažalost, ta povreda je ozbiljna. Što se tiče Đorđa Jovanovića, tu je situacija dosta drugačija i videćemo da li ćemo uspeti da možda u nekom momentu pre decembra računamo na njega. Naravno, nećemo rizikovati, ali ovih dana ćemo to proceniti - rekao je Milošević u obraćanju novinarima.

Milošević trenutno od napadača na raspolaganju ima Nemanju Nikolića i Dušana Jovanovića.

- Povrede su sastavni deo sporta, ova ekipa je igrala i bez Đorđa Jovanovića i bez Zahida dosta utakmica... Tražićemo nova rešenja i nove načine kako da se izborimo sa tim stvarima. Ono što je sigurno je da nas očekuju podjednako teške utakmice upravo zbog toga - naveo je Milošević.

Trener Partizana je pozvao na oprez uoči nastavka sezone u Superligi Srbije.

- Mislim da smo došli do jednog dobrog nivoa u prethodnim utakmicama protiv izuzetno teških rivala. Verovatno rivali koji slede nisu tog kvaliteta kao što smo imali u prethodnim utakmicama, ali s obzirom da ćemo mi biti oslabljeni to će otprilike opet doći na isto - da ćemo u svakoj utakmici da se tresemo. Takav je fudbal - istakao je Milošević.

On je najavio da očekuje da će biti nekih promena u zimskom prelaznom roku.

- Videćemo šta možemo da uradimo, sigurno da će da bude nekih promena, sigurno da ćemo naći načina da dovedemo neke igrače, ali ne mogu da to kažem kao spisak želja. Novogodišnje želje su nešto drugo. Nećemo moći da ispunjavamo sebi želje, nego da probamo da nadomestimo neke pozicije koje su zaista deficitarne koliko je to moguće. I o tome, na sreću ili na žalost, ne mogu trenutno da razmišljam, jer smo i dalje u situaciji da razmišljamo samo o onoj prvoj sledećoj utakmici - istakao je Milošević.

On je naveo da je pred Partizanom rudarski posao na putu ka stabilizaciji kluba.

- Rezultatski verujem da smo iskoristili momentum, sve ovo drugo, već i slušate naše rukovodioce. Zatvorite jednu rupu, otvore se tri nove. Mislim da će malo proći vremena dok svi ne osetimo boljitak. Ovo je sad 'rudarenje', na svakom polju. To je proces i biće potrebno vreme, ne može ništa preko noći, kako sa radom ekipe, tako i sa radom kluba, ali naši rukovodioci su svesni u šta su ušli i da će to biti mukotrpan posao - rekao je trener Partizana.

Branko Vukašinović više nije deo stručnog štaba Partizana.

- To je u sklopu ovog 'kresanja' plata koje su Banetu ostale od prethodnog stručnog štaba. To ništa nije sporno, te stvari se dešavaju i da nije ova situacija u klubu. Uvek se trudimo da ne dovodimo nove plate i nova imena, trudimo se da iskoristimo što je ostalo u klubu. Samo su Nenad Cvetković i Marko Stojanović došli. Uvek se trudimo da u ostatku budu ljudi koji su već na plati, a posle se to iskristališe. To je normalna situacija - naveo je Milošević.

On je odgovorio i na pitanje kada će ekipi da se priključi Kervin Arijaga.

- Najbitnije je da je zdrav, a do nedelje ima dovoljno vremena. Oporavak će biti takav da neće puno trenirati, a bitno je da psihološki bude spreman za utakmicu, a verujem da hoće. On je momak koji je u poslednje vreme pokazao zavidan nivo i mislim da taj kontiunitet, pogotovo što ga je nastavio i u reprezentaciji, da je dobar i za njega. Ima vremena do nedelje i do utakmice - zaključio je Milošević.

Partizan se trenutno nalazi na trećem mestu na tabeli Superlige Srbije sa 27 bodova iz 13 utakmica.

Bonus video: Novo u Zemunelu - Partizanovo brdo za trčanje

