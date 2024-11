SRAMNA IZJAVA ČUVENOG SUDIJE: "Gol Terzića nije regularan! Evo zašto!"

Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa selekcijom Švajcarske 1:1 u okviru Lige nacija. Ovim rezultatom "sajdžije" su ispale iz lige A, međutim oni ne mogu da se pomire sa ovim porazom.

FOTO: AP/Tanjug

Aleksa Terzić je doneo izjednačenje u 88. minutu "orlovima", međutim Švajcarski sudija Urs Majers tvrdi da ovaj pogodak nije regularan, iako je VAR provera izvršena, te je odlučeno da ofsajda nije bilo.

- Ne razumem zašto nije dodeljen crveni karton. To je bilo očigledno namerno, lopta je bila odigrana, ali ovo je bilo isključivo protiv igrača. Svi faktori koji upućuju na crveni karton su ispunjeni. Nema više nikakve dileme da li je ovo 'tamno narandžasto' ili nešto slično. Ovo je tamno crveno. Pitamo se koliko trening videa sudije žele da pogledaju kako bi pravilno procenili ovakve napade. VAR bi trebalo da to vidi, sudija bi trebalo da to vidi, asistenti i četvrti sudija takođe moraju da to vide - rekao je čuveni sudija.

Podsetimo, Srbije je ovim remijem obezbedila baraž za opstanak u Ligi A, a trijmfom nad Danskom u Leskovcu, može da se plasira u nokaut fazu Lige nacije i obezbedi lakši žreb za Svetsko prvenstvo 2026.

Meč protiv Danske je na programu u ponedeljak od 20.45 minuta na stadionu u Leskovcu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

