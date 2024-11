ŠIPTARSKA SRAMOTA: Igrač tzv. Kosova napao novinara u Rumuniji

FUDBALERI tzv.Kosova izazivaju incident za incidentom. Nakon što su napustili meč protiv Rumunije, potom napravili haos u svlačionici, uspeli su da odu i korak dalje.

FOTO: EPA

Utakmica B divizije Lige nacija između Rumuna i lažne države imala je lošu uvertiru, uhapšeni su navijači iz Srbije. Međutim, ni tokom duela nije bilo ništa mirnije.

Fudbaleri tzv. Kosova napustili su teren nakon što su se prvo sukobili sa igračima Rumunije.

Kapiten lažne države - Amir Rahmani, pozvao je svoj tim da se reprezentacija povuče sa terena. Nakon konferencije za medije izazvali su veliki haos u prostorijama stadiona. Kako prenose rumunski portali, Amir Rahmani ponovo je bio u centru pažnje pošto je ušao u verbalni, a umalo i fizički obračun sa prisutnim novinarima.

Sve se dogodilo dok se Mirčea Lučesku spremao da da izjavu za domaće medije. Gosti su krenuli ka autobusu, naleteli su na reportere i tom prilikom ponovo želeli da dobiju ulogu žrtve.

Navodno su novinari bili agresivni i odgurnuli jednog od fudbalera tzv. Kosova. Ipak, brzo se ispostavilo da to nije istina već da je bilo potpuno suprotno, a deblji kraj izvukao je novinar "Antene 1".

Vrlo brzo su ostali novinari reagovali i sprečili veći skandal, a jedan od članova delegacije tzv. Kosova nastavio je da se svađa sa okupljenim narodom.

- Napao je naše igrače. Je li to gostoprimstvo? Sram vas bilo! Gotovo je sa vama - rekao je jedan od članova delegacije tzv. Kosova.

Kratak komentar imao je selektor Rumunije - Mirčea Lučesku, koji je bio zgrožen dešavanjima u Burukeštu.

- Sramota, sramota! Umesto da se izvine... - kratko je rekao Murčea Lučesku, a potom dao jasnu izjavu i objasnio šta se sve dogodilo.

- Nisu smeli da napuste teren. To je van svake norme. Nisu imali nijedan razlog da protestuju na ovaj način. Mi smo sportisti i moramo da radimo svoj posao na terenu. Bilo je očiglednih izazova. Nije bilo nikakvih incidenata tokom utakmice, nisu im upućivani povici. Takvo ponašanje je neprihvatljivo. Nemam reči, više nije moguće ni razgovarati o tome. To je sramota za sve, osećaj sramote prema njima kao sportistima. Iz jednog gesta je jasno da su pokušali to da urade!

UEFA već kažnjavala Rumune zbog podrške Srbiji

Podsetimo, ovo nije prvi put da rumunski navijači poručuju svetu "Kosovo je Srbija". A UEFA je zbog toga umela i da ih kazni.

Evo samo nekih vesti na tu temu koje su vam "Novosti" pripremile:

SCENA ZA SVA VREMENA: Rumunski navijači došli u Beograd da sa Srbima zajedno poruče svetu - Kosovo je Srbija! (FOTO)

SKANDAL! Prekinuta utakmica u kvalifikacijama za EURO 2024 zbog transparenta "Kosovo je Srbija"

