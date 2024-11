"ŽELELI SU ME I PROŠLE GODINE, PRED UTAKMICE SLUŠAM GRUPU JNA!" Partizanov Francuz o crno-belima, ambicijama, navijačima, Obradoviću...

Košarkaš Partizana Frenk Nilikina bio je gost najnovijeg izdanja emisije ''Oni vole Srbiju'' na TV Arena sport i pričao o mnogim košarkaškim temama.

U razgovoru sa Kristinom Tomić košarkaš Partizana je najpre otkrio kako se oseća u Partizanovom dresu, mesec i po od početka sezone.

- Dobro se osećam, uzbuđen sam. Pre svega mislim na navijače, dvadeset hiljada ljudi na utakmicama koji nas podržavaju, zajedno pevaju. Bodre tim da pobedi, a s druge strane navijaju da protivnički tim izgubi. To je fantastično, ljudi ovde imaju strast prema ovom sportu. Sada još više uživam što sam deo Partizana. Uzbuđen sam i nadam se da ćemo imati dobru sezonu.

Partizan ga je želeo i prošle godine, a Nilikina je to sada i potvrdio.

- Bio je to dobar i brz razgovor. Ove godine još i brže u odnosu na prethodnu. Prošle sezone možda nisam mogao da u potpunosti sve razumem, jer sam želeo da se vratim u NBA ligu, to je bio moj prioritet.

Kada sam to Željku rekao prošle godine, razumeo je, smatrao je da sam u pravu. Ovog leta smo ponovo razgovarali, situacija je bila drugačija, ali je razgovor bio skoro isti. Rekao mi je zbog čega me želi u Partizanu i šta možemo da postignemo zajedno.

Naravno da smo pričali i o ovom okruženju, šta znači ovde igrati košarku. Brzo se sve izdešavalo, odvojio sam neko vreme da razmislim posle tog razgovora, ali nisam se previše dvoumio. Prihvatio sam i sve se na kraju realizovalo.

Potvrdio je da je Željko Obradović imao ključni uticaj na njegovu odluku, a da li ga je još neki srpski klub želeo osim Partizana?

- Čuo sam da su još neki klubovi želeli da im se priključim, a kada je došlo do razgovora sa Partizanom, osetio sam da je to mesto gde ću biti prihvaćen i gde me ljudi žele. Kada si igrač, mnogo je bitan taj faktor.

A da se vrlo brzo povezao sa navijačima Partizana svedoči i ovaj primer.

- Priznajem da na dan utakmice pustim navijačke pesme kod kuće da se motivišem. To su sve pesme Grupe JNA. Kada čujem te pesme, osećam atmosferu, zamišljam kako se navijači zagrevaju i pripremaju za utakmicu. To je za mene motivacija pred utakmice. Nositi dres Partizana i igrati u Areni ili Pioniru čini me ponosnim.

Dokle god budem bio ovde, maksimalno ću uživati u ovom iskustvu.

Ponovio je da je pre dogovora sa Partizanom razgovarao sa Matijasom Lesorom, pogotovo jer se deo tih razgovora vodio dok su njih dvojica zajedno bili sa reprezentacijom Francuske na Olimpijskim igrama.

Kako procenjuje mogućnosti aktuelnog Partizanovog tima u tekućoj sezoni?

- Odlična grupa momaka, zahvalan sam na tome. Već smo uspeli da ostvarimo dobru konekciju između nas. Želimo da radimo, da treniramo i da pobeđujemo.

Do sada se nismo pokazali u Evroligi kako smo želeli, ali treba naglasiti da je ovo potpuno nova ekipa. Treba nam vremena da se upoznamo, da se naviknemo na takmičenje, da naučimo kako se igra Evroliga, jer je za neke od nas to novo iskustvo. Takođe, treba vremena da upoznamo Željka, da shvatimo šta želi da vidi od nas igrača na terenu.

Vidim Partizan u plej-ofu i verujem da ćemo bar dotle doći. Biće teško, ali imamo osećaj da je sa ovim momcima u ekipi sve moguće. Imamo sjajne momke u ekipi, iz tog razloga su moja očekivanja ovakva''.

Uskoro će i prvi večiti derbi. Koliko zna o duelima Partizana i Crvene zvezde i atmosferi na tim utakmicama?

- Video sam snimke i slike sa derbija, gledao sam i dokumentarac o večitom derbiju. Verujem da će biti zabavno. Ako sve bude bilo kako treba, mi ćemo pobediti'-

Na kraju je imao i poruku za navijače Partizana.

- Navijači Partizana, hvala vam na podršci. Hvala vam što ste tu, što ste strastveni i uvek spremni. Jako ćemo trenirati i potruditi se da ova sezona bude što bolja - rekao je Nilikina.

