"NEKA BUDE BUNKERAŠ MILOJE JOŠ JEDNOM OPALIO KONTRU!" Vladan Milojević pred Crvena zvezda - Barselona: Istorija nas je jedno naučila...

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević izjavio je danas da će "crveno-beli" dati sve od sebe da se na najbolji mogući način suprotstave Barseloni.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće sutra od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Barselone u četvrtom kolu Lige šampiona.

"Dolazi nam u ovom trenutku jedan tim koji je najbolji u Evropi, a mislim da je Evropa jedno od najboljih takmičenja na planeti. U ovom trenutku igramo protiv tima koji je u svim fazama igre ne vrhuncu. Mislim da Barselona igra nadahnuto, poletno, dosta mladih igrača, puni su samopouzdanja, sigurno je trener doneo nešto svoje. Koje su njihove mane... Jako teško oni imaju mana", rekao je Milojević na konferenciji za medije.

"Mi treba da se fokusiramo. Daćemo sve od sebe da se suprotstavimo na najbolji mogući način. Pred punim tribinama da pokušamo da ostvarimo ono što smo zamislili na treningu", dodao je Milojević.

Crvena zvezda je u prva tri kola LŠ zabeležila tri poraza.

"Mislim da svaku utakmicu koju smo odigrali, imali smo još dosta toga da pokažemo. Kada igrate domaće prvenstvo gde ste dominantni... a onda dođete na drugo takmičenje, vi igrate protiv neverovatnih timova, mnogo jakih. U Superligi Srbije igrate, dominirate u posedu, a onda dođete u Ligu šampionu i u podređenom ste položaju... To izaziva kod igrača strah, to je nešto o čemu smo pričali, razgovarali. U ovim utakmicama, ne protiv Benfike, ali u ostalim utakmicama smo morali mnogo više da pokažemo", naveo je trener Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde su 6. novembra 2018. godine u grupnoj fazi Lige šampiona pobedili Liverpul sa 2:0.

"Ne merim tako vreme, nisam znao da smo igrali na taj datum sa Liverpulom. Ne gledam to tako, to je prošlost. Igraćemo protiv tima koji će doći do završnice Lige šampiona. U neverovatnoj su formi, uživaju na terenu, a na nama je da pred punom 'Marakanom' svi uživamo", rekao je Milojević.

On je ponovio da će igrači Zvezde dati maksimum na meču sa Barselonom.

"Rekao sam da niko nije ni očekivao ovu Barselonu na tom visokom nivou. Očigledno da je njihov trener (Hansi Flik), koji je fenomenalan na svakom nivou, i napravio tu sinergiju u svlačionici. Utakmica je 90 minuta, izaći ćemo, borićemo se, i na nama je da izvučemo maksimum, pa ćemo videti kako će se završiti", izjavio je trener šampiona Srbije.

Milojević je naveo da još nije poznato da li će Nemanja Radonjić biti spreman za meč sa Barselonom.

"Srećan sam što igramo protiv Barselone, kako vreme odmiče, polako se adaptiramo na novi format Lige šampiona. Jeste veći broj utakmica, ali uvek ste imali nekoga iz svoje grupe, svog šešira, gde ste mogli da se borite za prolazak. Ako se sećate, do poslednjeg kola smo imali šansu za prolazak, prvi i drugi put u Ligi šampiona, ali sada je takav raspored da su ekipe jako dobre. Naš adut? Sam čin igranja na 'Marakani', gde igramo protiv rivala kao što je Barselona, sam taj čin što oni dolaze u Beograd. Ja sam presrećan što će igrati protiv Zvezde. Trebalo bi bez straha da izađemo, da se 'potučemo' i da uživamo u toj utakmici. Idemo da damo sve od sebe", istakao je Milojević.

Trener Zvezde je prokomentarisao poraze Barselone od Monaka u Ligi šampiona, kao i od Osasune u španskoj La ligi.

"To su sve posebne utakmice. Ne priprema se utakmica tako što gledate protivnika gde je izgubio. Pripremate se kolektivno, sve utakmice koje igraju. Da se ne ponavljam, oni u svim elementima su na vrhuncu, na savršenstvu. Jaki su na presingu, na drugoj lopti, tranziciji, to je miks neverovatnih stvari koje rade. Jedna od najboljih ekipa po formi na svetu. Bitno je šta ćemo mi da radimo na terenu. Uz veliko poštovanje prema njima, ali u svakom slučaju, teren je merilo, igraćemo kod kuće, trebalo bi da se borimo, da igramo hrabro, a onda ćemo videti kako će sve ispasti", rekao je Milojević.

On je potom pohvalio navijače Crvene zvezde.

"Radujem se, jer to stvarno treba doživeti. Mislim da nećemo nešto iznenaditi Barselonu, jer igraju pred punim stadionima, ali videće performans naših navijača, atmosfera je jedinstvena", naglasio je Milojević.

Trener Zvezde je istakao da očekuje mnogo od meča sa Barselonom.

"Ja očekujem mnogo od te utakmice. Šta to znači očekivanje? Svi znate sa kim igramo. Mi smo igrali sa takvim protivnicima, ali ja to uporno ponavljam, ali to će biti verovatno Milojevićev alibi. Sve ekipe sa kojima smo igrali su nestvarno dobre. Istorija Zvezda nas je jedno naučila, da se borimo kao lav. I nije me sramota. To sam rekao i igračima, doživljavao sam ja poraze, i ja sam najodgovorniji, i igrači će da znaju", rekao je Milojević i nastavio:

"Ono što imam zamerku, kad se završi utakmica, da mogu da im vidim u očima, samo da daju svoj maksimum. Imao sam primedbe, ako sam ih imao, u ovim utakmicama. To je kod nas svojstveno, i mi gubimo, dobijamo, ovo ovako... Neka bude 'bunkeraš' Milojević još jednom opalio kontru. Ja baš očekujem, pošto niko ne očekuje, i baš to ne razumem, ali nema veze".

Milojević je rekao da fudbaleri Zvezde moraju u svim linijama da budu maksimalno dobri.

"Mi moramo da budemo idealni u svim fazama. Ti veliki timovi, oni se ne zasnivaju na jednom ili dva igrača. Ne znate od koga može da preti opasnost, svi preuzimaju odgovornost, brzo se transformišu. Nije samo srednji red, oni trpe najviše pritiske... Ništa nama ne znači da imamo vezni red, ako ostalo ne funkcioniše. Moramo u svim linijama da budemo maksimalno dobri", naglasio je trener "crveno-belih".

Milojević je rekao da odbrana Zvezde ne trpi pritisak u domaćem prvenstvu.

"Imamo možda tri-četiri utakmice u SLS gde će naša odbrana imati takav pritisak. U Evropi je takav pritisak na svakoj utakmici. To ne može da se trenira, i zato mi kada izađemo imamo drugačiji stil igre. Ekipe drugačije igraju sa tim fudbalerima, koji su na vrhunskom nivou, i to je nama jako veliki problem. Situacije koje se dešavaju u LŠ, možda bi se desile jednom, ili nijednom, a u Evropi vi zbog toga možete biti kažnjeni. To je neka razlika između našeg fudbala i Evrope. Mi se suočavamo sa tim, i to jesu te utakmice gde smo mi u domaćem prvenstvu dominantni, a u Evropi ne možemo. Hteli bismo, ali protivnici ne dozvoljavaju. To su problemi, pokušavamo da ih rešimo, ali ne može to na treningu, koliko na utakmici", naveo je Milojević.

"Stiskaće nas sutra, neće nam dozvoliti, i pitanje je da li će bilo koji igrač moći da ima loptu, a da ne bude pod strašnim pritiskom. Barselona je jedna od najjačih ekipa na svetu, i to je neko iskustvo", dodao je trener Zvezde.

Fudbaleri Barselone se trenutno nalaze na 10. mestu na tabeli LŠ sa šest bodova, dok je Crvena zvezda na 33. poziciji bez bodova.

