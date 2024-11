"KAKAV JE TO KVALITET BIO I 100 HILJADA LJUDI NA MARAKANI!" Robert Prosinečki pričao Špancima o Zvezdi pred Barselonu

Dolazak Barselone na najveći srpski stadion glavna je tema kako u srpskim, tako i u španskim medijima, a u razgovoru za "Mundo Deportivo", nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i Barselone Robert Prosinečki se osvrnuo i na šanse srpskog šampiona da iznenadi katalonskog velikana.

- U Zvezdi znaju da sigurno neće moći da pobede Barsu. Imaju nula bodova u prva tri kola. Očekujem dominaciju Barselone, ali neće Zvezda tako lako prodati kožu.

"Veliki Žuti" je pokušao da upozna špansku javnost i sa stanjem u srpskom klupskom fudbalu i kolika je razlika u kvalitetu između srpskog nacionalnog šampionata i Lige šampiona:

- U Ligi su superiorniji od ostalih u poslednjih 10 godina, a Partizan, drugi tim Srbije, ima mnogo problema. U Ligi šampiona je drugačije protiv velikih klubova. Izgubili su lako od Intera i Monaka. Doveli su mnoge igrače da urade nešto u Ligi šampiona, ali nisam siguran da su sa mnogo njih pogodili. Endiaje može da zakomplikuje život Barsi. U tranziciji nisu loši i tu će Zvezda tražiti svoju šansu.

Opomenuo je Prosinečki Katalonce o atmosferi koja ih očekuje na stadionu "Rajko Mitić":

- Kada sam ja igrao, bilo je 100.000 ljudi. Sada ih ima 50.000, ali videćete. To je impresivno okruženje. Navijači su sto posto uz ekipu i na Marakani nije lako da se igra.

Neizostavna tema je bila i 1991. godina kada je Robert Prosinečki bio ključna figura u redovima crveno-belih koji su te sezone stigli do pehara u tadašnjem Kupu evropskih šampiona:

- U bivšoj Jugoslaviji je bilo veoma teško pobediti, ali u to vreme su klubovi imali prednosti. Niste mogli da napustite bivšu Jugoslaviju do 28. godine. Sav kvalitet je bio koncentrisan na jednom mestu. Liga je bila jaka sa Crvenom zvezdom, splitskim Hajdukom, zagrebačkim Dinamom i Partizanom. Svaki tim je imao po tri ili četiri veoma dobra igrača. Naša Crvena zvezda se pravila tri-četiri godine sa Pančevom, Savićevićem, Jugovićem i Mihajlovićem. Kakav je to kvalitet bio! Ta generacija je bila puna karaktera i talenta. Sada je druga priča i teško je bilo šta da se uradi. Deca sa 15 i 16 godina idu u velike klubove u Evropi, da bi klubovi mogli da egzistiraju - prenosi "Sport klub".

Da podsetimo, meč između Crvene zvezde i Barselone u okviru ovosezonskog elitnog evropskog fudbalskog takmičenja, igra se na stadionu "Rajko Mitić" u sredu, 6. novembra, sa početkom od 21 čas, a već sada je poznato da će najveći srpski stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta.

